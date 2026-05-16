Le genre du metroidvania est, depuis plus d’une décennie, l’un des piliers de la scène indépendante. Entre l’exigence d’un Hollow Knight et la poésie d’un Ori, les nouveaux venus ont souvent du mal à exister. Pourtant, le studio allemand BFT Games a réussi le pari audacieux de transformer une thématique douloureuse comme la dépression en une aventure onirique et colorée. Armé de son pinceau géant, ce titre tente de peindre sa propre voie, réussit-il à laisser une trace indélébile sur la toile ?

Au-delà du miroir de la dépression

L’introduction de Constance frappe par son réalisme brutal. Avant de nous plonger dans un univers fantastique, le jeu nous expose à une scène que beaucoup reconnaîtront. Une chambre sombre, le visage éclairé par deux moniteurs, et une pluie de notifications incessantes. Constance est une graphiste épuisée, piégée dans l’engrenage d’une vie professionnelle toxique. C’est lorsqu’elle sombre dans un sommeil profond qu’elle s’éveille dans un monde imaginaire, reflet métaphorique de sa psyché en décomposition. Ici, le scénario ne se contente pas d’être un prétexte à l’exploration. Le génie de Constance réside dans son intégration de la narration au cœur même de l’action. Accompagnée par une mystérieuse narratrice dont les commentaires évoluent au fil de sa confiance en elle, Constance doit retrouver quatre larmes pour espérer s’extirper de cet univers et retrouver le chemin de la réalité. Chaque larme est directement liée à une émotion, à un souvenir de Constance que vous allez pouvoir explorer. Les thèmes sont durs et très actuels, entre burn-out professionnel et comportements abusifs ou toxiques, Constance est un personnage auquel il est facile de s’identifier et de s’attacher, tant il est contemporain. Ce qui rend l’histoire particulièrement poignante, ce sont les séquences de transition. Par moments, le jeu nous ramène brutalement au réel via des phases de gameplay typées « point-and-click ». Ces vignettes, qui dépeignent des moments-clés de sa vie (un concert d’enfance, des après-midi de doute), sont de véritables coups de poing émotionnels. Elles illustrent avec une justesse rare la lutte contre le syndrome de l’imposteur et l’épuisement créatif. Contrairement à de nombreux titres qui utilisent la santé mentale comme un simple décor, Constance en fait son moteur, rendant chaque zone explorée plus symbolique.

L’art du mouvement

Au cœur du gameplay de Constance se trouve le pinceau magique. Bien plus qu’une simple arme, il définit toute la mobilité de l’héroïne. Constance emprunte des idées aux meilleurs titres du genre. On retrouve donc une palette de mouvements traditionnelle comme le dash, le saut mural, le pogo-jump à la Shovel Knight, mais y ajoute une mécanique unique, la transformation en peinture. À la manière des personnages de Splatoon, Constance peut se fondre sur les parois verticales pour glisser, esquiver des pièges ou atteindre des hauteurs inaccessibles. Toutefois, cette créativité est bridée par la jauge de peinture, chaque capacité spéciale consommant cette précieuse ressource. Si la jauge se vide, Constance entre dans un état de corruption où ses cheveux noircissent. Dans cet état, elle peut continuer à utiliser ses pouvoirs, mais au prix de sa propre santé. Cette mécanique de risque/récompense est très intéressante et oblige à une gestion millimétrée de l’effort, une métaphore évidente de l’épuisement mental qui vient impacter la santé. Il y a de bonnes idées dans Constance, notamment, pour faciliter le « backtracking » (le retour en arrière dans certaines zones), les développeurs ont intégré un système de Polaroid. Si vous croisez un obstacle infranchissable, vous pouvez le prendre en photo pour qu’il s’affiche automatiquement sur votre carte. Plutôt pratique ! Mais la véritable révolution est la mini-carte dynamique. D’une simple pression sur le joystick, une bulle cartographique s’affiche à l’écran sans interrompre l’action. Mieux encore, elle se déplace intelligemment pour ne jamais masquer Constance ou un ennemi important. C’est un confort de jeu que l’on espère voir devenir un standard dans le genre, mais il ne faut pas être nerveux sur sa manette pour éviter un déclenchement fortuit.

Un équilibrage en deux teintes

Si le platforming est d’une précision chirurgicale, les combats sont plus inégaux. Les ennemis de base manquent parfois de diversité et peuvent souvent être simplement esquivés. En revanche, les boss sont de véritables challenges. Créatifs et exigeants, ils demandent d’utiliser l’intégralité du panel de mouvements débloqués pour en venir à bout. Ces derniers sont souvent des caps à franchir avec des pics de difficulté parfois frustrants par rapport au reste de l’aventure. Le titre impose une exigence redoutable, le moindre impact vide drastiquement votre santé, et l’absence de temps de récupération après un dégât permet aux adversaires de vous terrasser en un clin d’œil. Par ailleurs, les puristes du genre risquent d’être déconcertés par la brièveté de l’épopée. La gestion de l’échec dans ce titre repose sur une mécanique à deux niveaux. Tant que Constance possède de l’énergie, une chute n’est qu’un contretemps qui la renvoie à sa précédente plateforme. Cependant, une défaite totale force le joueur à trancher, un retour classique au dernier point de méditation ou une reprise instantanée assortie d’une pénalité. Opter pour la continuité immédiate déclenche la “malédiction du halo jaune” sur les ennemis, rendant ces derniers infranchissables via les compétences de dash. C’est un pari risqué qui corse l’exploration jusqu’au prochain sanctuaire. Si le monde regorge de secrets, l’intrigue principale se boucle rapidement, laissant un goût d’inachevé pour ceux qui cherchent une aventure au long cours. En ligne droite, 6 heures suffiront pour en voir le bout. Mais le titre mise plutôt sur sa rejouabilité, avec notamment des outils dédiés au speedrunner et des défis chronométrés.

Une œuvre d’art en mouvement

Visuellement, Constance est une prouesse de direction artistique. Tout est entièrement animé à la main, offrant une fluidité et un charme qui rappellent que le jeu vidéo est bel et bien un art à part entière. Chaque biome possède une identité forte, on passe d’une serre lumineuse remplie de sculptures à une fête foraine mélancolique sous un coucher de soleil éternel, pour finir dans une bibliothèque hantée. L’utilisation des couleurs est symbolique, le monde semblant regagner en éclat à mesure que Constance progresse dans son cheminement intérieur. L’ambiance sonore n’est pas en reste, la bande-son oscille entre des ballades au piano mélancoliques et des envolées orchestrales épiques lors des combats de boss. Le design sonore souligne parfaitement l’impact du pinceau et la sensation de glisse, renforçant l’immersion sensorielle, un joli travail de ce côté-là ! Pour les complétistes, le jeu propose de nombreux collectibles et un système d’amélioration original. Les badges de compétences doivent être disposés dans un carnet de croquis. Il faut optimiser l’espace pour en équiper le plus possible. De plus, pour les amateurs de défis hardcore, le jeu cache des milkshakes à la fraise accessibles uniquement après des séquences de plateforme d’une difficulté extrême, rendant un hommage direct au “chemin de la souffrance” de Hollow Knight ou aux fraises de Celeste. Pour atteindre les 100%, il faudra payer le prix de larmes de sang, et beaucoup de persévérance. Constance est disponible depuis le 1 mai 2026 sur l’eShop au prix de 19.99 euros, en français.