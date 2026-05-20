Trois ensembles LEGO Pokémon non annoncés précédemment ont été fuitées en ligne, probablement à la veille de leur présentation officielle. Les sets concernés sont Salamèche et Racaillou : l’affrontement de la caverne, Rondoudou : le concert et Osselait et Spectrum : la confrontation effrayante. Ces ensembles semblent sur le point d’être dévoilés officiellement, avec des visuels de leurs boîtes déjà disponibles.

Cette fuite intervient après les informations publiées la veille concernant un ensemble dédié à Arcanin.