Face à une demande exceptionnelle pour la Nintendo Switch 2 sur le marché japonais avant la hausse de prix initialement prévue, Nintendo a dû adapter ses conditions de vente sur le My Nintendo Store. Jusqu’à présent, les acquéreurs devaient justifier d’au moins 50 heures de jeu cumulées sur leur compte Nintendo Switch, à l’exclusion des jeux gratuits et des versions d’essai, pour pouvoir procéder à l’achat. Cette exigence s’appliquait depuis le 21 décembre 2025 à 23h59, et concernait également les utilisateurs ayant déjà participé à des tirages au sort ou des ventes sur invitation via le My Nintendo Store.

À partir du 25 mai 2026 à minuit, cette condition de 50 heures de jeu sera entièrement supprimée au Japon. Désormais, la seule restriction en vigueur consistera en une limitation d’une console par compte Nintendo. Chaque utilisateur pourra ainsi acquérir soit la version japonaise exclusive, soit la version multilingue, mais pas plus d’une unité de chaque modèle. Cette règle s’applique également aux achats antérieurs réalisés lors de campagnes de distribution spéciales organisées par Nintendo.

Nintendo précise que ces conditions pourraient évoluer en fonction de l’état des stocks et de la demande future. L’entreprise rappelle par ailleurs que l’achat reste conditionné à la connexion préalable à un compte Nintendo actif.