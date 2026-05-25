Le studio polonais Bloober Team, connu pour ses titres d’horreur psychologique comme le remake de Silent Hill 2 ou Layers of Fear, développe actuellement un projet exclusif à la Nintendo Switch 2. Sous le nom de code Project M, ce jeu en développement avancé se distingue par une ambition claire : exploiter les spécificités techniques et conceptuelles de la console de Nintendo de manière que les plateformes concurrentes, qu’il s’agisse de PC, PlayStation ou Xbox, ne pourraient tout simplement pas reproduire à l’identique.

Lors d’une publication sur LinkedIn, Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, a partagé sa réflexion sur la manière dont la Nintendo Switch 2 pourrait transformer l’expérience des jeux d’horreur. Contrairement à une approche centrée sur la puissance brute ou les graphismes, le studio s’intéresse aux éléments qui rendent la plateforme unique : l’immersion, la tension, le comportement du joueur, la portabilité, les fonctionnalités de la console, les contrôleurs, ou encore la sensation de proximité avec le jeu. « Je me demande depuis un moment ce que la Nintendo Switch 2 pourrait apporter aux jeux d’horreur d’une façon que PC, PlayStation ou Xbox ne pourraient tout simplement pas répliquer de la même manière » explique Babieno. « Je ne parle même pas de puissance ou de graphismes. Il s’agit plutôt de la manière dont la plateforme elle-même peut influencer la conception de l’expérience : immersion, tension, comportement du joueur, portabilité, fonctionnalités de la console, contrôleurs, la sensation de proximité avec le jeu, ou même des approches totalement différentes pour construire une atmosphère. Quel type de conception de jeu d’horreur aimeriez-vous voir ici ? »

Cette quête d’originalité s’inscrit dans une tradition chère à Nintendo, où les contraintes matérielles et les choix de design ont souvent conduit à des solutions créatives inattendues. « Ce que j’ai toujours apprécié avec les plateformes Nintendo, c’est qu’elles inspirent souvent des décisions de design que vous ne prendriez probablement nulle part ailleurs » souligne le PDG. « Et c’est précisément ce qui m’excite le plus. » L’objectif n’est pas de rendre l’horreur plus accessible ou moins intense, mais bien de créer quelque chose de « spécifiquement Nintendo », tout en conservant une ambiance sombre, dérangeante et pleinement ancrée dans le genre. « Je ne demande pas comment rendre l’horreur plus casual ou ‘sécurisée’. Bien au contraire : comment créer quelque chose d’uniquement ‘Nintendo’, tout en restant sombre, dérangeant et pleinement orienté horreur » précise-t-il.

Bloober Team a officiellement annoncé Project M en 2024, le décrivant comme un titre « extrêmement important » pour la pérennité du studio. Bien que les détails concrets sur le gameplay ou l’intrigue restent secrets, le jeu est présenté comme devant introduire « un twist audacieux — un élément que aucun jeu d’horreur n’a jamais exploré auparavant ». Le studio évoque également l’influence de franchises comme Resident Evil, Silent Hill, Limbo ou Eternal Darkness, suggérant une expérience qui devrait immédiatement parler aux amateurs du genre. Pourtant, malgré ces références évidentes, Project M se veut avant tout une proposition nouvelle, impossible à transposer sur d’autres systèmes.

Le développement de Project M est actuellement en phase avancée, avec une sortie initialement prévue pour la fin de l’année en cours. Cependant, compte tenu du niveau d’ambition du projet et de la complexité technique liée à l’exploitation des particularités de la Switch 2, un report en 2027 n’est pas à exclure. Bloober Team n’a pour l’instant dévoilé aucune image ou bande-annonce du jeu, confirmant que Project M reste à ce stade une énigme même pour les observateurs les plus attentifs. Piotr Babieno a d’ailleurs lancé un appel indirect aux joueurs sur LinkedIn, invitant le public à partager ses propres idées sur ce que pourrait être un jeu d’horreur conçu spécifiquement pour la Nintendo Switch 2 : « J’ai déjà mes propres réflexions, mais je suis sincèrement curieux des vôtres. Bien sûr, il y a toujours une chance que nous travaillions déjà sur quelque chose de similaire… alors si vous craignez de partager vos meilleures idées publiquement… gardez-les peut-être pour vous. » Une chose est sûre : si Project M tient ses promesses, il pourrait redéfinir les attentes autour de l’horreur sur console portable.