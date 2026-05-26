Microids a annoncé que Call of the Elder Gods : Miskatonic Edition, développé par Kwalee et Out of the Blue Games, fera l’objet d’une sortie en version physique sur Nintendo Switch 2 le 10 septembre 2026. Cette édition collector, qui succède à la version numérique sortie le 12 mai 2026, propose une aventure narrative et des énigmes lovecraftiennes dans la continuité de Call of the Sea.

L’histoire se déroule après les événements du premier opus et suit le Professeur Harry Everhart, hanté par des visions troublantes, ainsi qu’Evangeline Drayton, une étudiante tourmentée par des rêves liés à un artefact mystérieux découvert des années plus tôt. Leur quête les mène à travers des lieux oubliés du monde, où d’anciennes horreurs et des vérités impossibles les attendent. Leur parcours les confronte à des questions fondamentales sur le temps, la réalité et les entités au-delà de la compréhension humaine, dans un récit inspiré par The Shadow out of Time de H.P. Lovecraft.

Call of the Elder Gods reprend les mécaniques de puzzle basées sur l’observation et les objets caractéristiques de Call of the Sea, avec une profondeur accrue. Les joueurs explorent des environnements richement détaillés à la recherche d’indices, tout en pouvant alterner entre les deux protagonistes pour résoudre des énigmes complexes s’étendant à travers le temps et l’espace. Le jeu propose un système de difficulté ajustable, incluant des options d’aide comme des indices activables, des icônes et des entrées de journal.

L’aventure emmène les joueurs des bibliothèques éclairées à la bougie d’un manoir de Nouvelle-Angleterre aux étendues désertiques de l’outback australien, en passant par des terres gelées et des cités extra-temporelles. Ces environnements, rendus en Unreal Engine 5, s’accompagnent d’une bande originale signée Eduardo De La Iglesia, compositeur multi-récompensé ayant également travaillé sur Call of the Sea. Le récit, entièrement doublé, met en vedette Yuri Lowenthal dans le rôle de Harry Everhart et Cissy Jones dans celui d’Evangeline Drayton, reprenant leurs rôles respectifs.

L’édition Miskatonic inclut le jeu de base ainsi qu’un ensemble de contenus additionnels : la bande originale numérique, trois cartes postales, une carte d’identité d’Evangeline Drayton et l’artbook The Art of Call Of The Elder Gods. Cette version physique s’ajoute à la sortie numérique initiale et marque une étape supplémentaire dans la promotion de l’univers lovecraftien développé par Kwalee et Out of the Blue Games.