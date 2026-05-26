Le Game Rating and Administration Committee (GRAC) de Corée du Sud a récemment attribué des classifications à plusieurs titres, dont le très attendu Persona 4 Revival développé par Atlus et édité par SEGA, ainsi qu’un nouveau jeu LEGO encore non annoncé officiellement, LEGO Skylines, publié par Paradox Interactive. Ces ratings, survenus à quelques jours seulement du Summer Game Fest 2026 prévu début juin, pourraient laisser entrevoir des annonces ou confirmations lors de l’événement. Parmi les autres titres concernés figurent Gears of War: E-Day, Ace Combat 8: Wings of Thieve et Marvel’s Guardians of the Galaxy, ce dernier ayant déjà fait l’objet d’une classification à Taïwan indiquant une probable version Nintendo Switch 2.

Le GRAC coréen a attribué une classification à LEGO Skylines, un titre développé par Paradox Interactive qui n’a pas encore été annoncé officiellement. Bien que les détails restent confidentiels, la dénomination du jeu suggère une approche axée sur la construction et la gestion urbaine, dans la lignée de la franchise Cities: Skylines mais avec une esthétique inspirée de l’univers LEGO. Aucune information complémentaire n’a été divulguée à ce stade, mais la présence de ce rating pourrait indiquer une annonce prochaine, possiblement lors du Summer Game Fest. Une version sur Nintendo Switch 2 n’est pas exclue, mais aucune confirmation n’a été apportée pour l’instant.

Persona 4 Revival, annoncé par Atlus et SEGA l’année dernière, a également été noté par le GRAC coréen. Si le jeu a déjà été révélé, aucune date de sortie n’a été communiquée depuis son annonce initiale. La classification récente pourrait précéder une révélation plus détaillée lors du Summer Game Fest 2026. À l’origine, Persona 4 Revival n’avait pas été confirmé pour la Nintendo Switch 2, mais la tendance actuelle des exclusivités sur la nouvelle console de Nintendo rend cette hypothèse plausible. Les joueurs espèrent notamment une annonce officielle concernant sa plateforme de sortie et son calendrier de disponibilité.

Marvel’s Guardians of the Galaxy, déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (en version cloud uniquement) et PC via Steam et Epic Games Store, a également été soumis au GRAC coréen. Cette classification s’ajoute à celle précédemment obtenue à Taïwan, qui indiquait spécifiquement une version Nintendo Switch 2. Ces éléments renforcent la probabilité d’un portage sur la nouvelle console portable de Nintendo, bien que la nature exacte de cette version (native ou cloud) reste à préciser.

Deux autres titres ont été notés par le GRAC : Gears of War: E-Day et Ace Combat 8: Wings of Thieve. Gears of War: E-Day.