PQube et PixelHeart, en collaboration avec le développeur Wonderboy Bobi, ont officiellement annoncé la sortie de Aggelos 2, la suite très attendue du jeu d’action-plateforme 2D Aggelos. Le titre est programmé pour le 27 août 2026, avec une disponibilité à la fois physique et numérique sur plusieurs plateformes. Les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch seront proposées en édition physique, tandis que le jeu sera également accessible sur Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One. À l’occasion de cette annonce, un nouveau trailer a été dévoilé, mettant en avant l’action frénétique et le gameplay précis qui caractérisent la série.

Aggelos 2 plonge les joueurs dans un univers où la vitesse des combats et la précision du platforming sont au cœur de l’expérience. Le protagoniste incarne un Aggelos, l’ordre le plus élevé parmi les anges, choisi par Balro pour explorer le Royaume de Lumen, domaine du Dieu suprême de la lumière. Cependant, alors que Lumen est assiégé et que les dieux semblent sur le point de succomber face à l’Armée des Ténèbres, le joueur doit adopter une forme plus sombre pour survivre dans ce chaos où s’affrontent les royaumes de la lumière et des ténèbres.

Le jeu reprend les bases du premier opus en y intégrant des visuels améliorés et des systèmes de gameplay plus profonds. Les joueurs devront naviguer dans un paysage labyrinthique composé de deux mondes interconnectés, nécessitant une exploration minutieuse pour débloquer des zones précédemment inaccessibles. Le système de progression repose sur la collecte d’orbes permettant de débloquer des attaques spéciales dévastatrices, tout en renforçant la puissance et la survie du personnage.

L’une des innovations majeures de Aggelos 2 réside dans son système de double forme. Le joueur peut alterner entre une forme angélique, plus lente et disciplinée, et une forme démoniaque, agile et agressive, dotée de pouvoirs sombres. Maîtriser cette transformation est essentiel pour surmonter les ennemis redoutables, les obstacles mortels et les énigmes complexes rencontrés au fil de l’aventure. L’équilibre entre ordre et chaos devient ainsi un élément clé de la stratégie de jeu.

Les royaumes parallèles constituent un autre pilier de l’expérience. Les joueurs exploreront deux cartes massives et interconnectées, chacune présentant des caractéristiques uniques, des ennemis spécifiques, des secrets à découvrir et des défis à relever. Cette structure encourage une exploration méthodique, où la mémorisation des parcours et l’interaction avec l’environnement permettent de progresser et de révéler de nouvelles zones.

Le système de combat de Aggelos 2 repose sur la maîtrise du timing, de la stratégie et des réflexes. En fonction de la forme choisie, le joueur adoptera un style de jeu différent : des parades précises et une approche disciplinée pour l’ange, ou des assauts rapides et une agressivité accrue pour le démon. Cette dualité offre une profondeur tactique, obligeant les joueurs à adapter leur approche en fonction des situations rencontrées.

Le jeu propose également un système de progression riche, où les compétences évoluent au fil de l’aventure. Les joueurs pourront débloquer des capacités telles que le vol, les sauts de mur, les dashs et des attaques spéciales puissantes, autant d’outils essentiels pour explorer des zones autrement inaccessibles. Treize boss redoutables attendent les joueurs dans les deux royaumes, promettant des affrontements mémorables et exigeants.

Les énigmes occupent une place centrale dans Aggelos 2, avec des défis nécessitant la maîtrise des compétences du personnage, la mémorisation des routes, l’activation de mécanismes, l’évitement des pièges et l’interaction avec l’environnement pour révéler des secrets et des passages cachés. Ce système renforce l’aspect exploration et récompense la curiosité des joueurs.

Visuellement, Aggelos 2 mise sur une identité artistique 16 bits soignée, avec un pixel art saisissant et des sprites détaillés qui s’harmonisent parfaitement avec le gameplay fluide et rythmé du titre. Cette direction artistique rétro, couplée à une animation fluide, offre une expérience visuelle cohérente et attrayante pour les amateurs du genre.