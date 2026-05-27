Nextale Games a dévoilé aujourd’hui son nouveau titre Calame, un RPG tactique au tour par tour dont la sortie est prévue sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch pour la fin de l’année 2026. Le studio présente ce projet comme une réinterprétation ambitieuse du genre, intégrant une mécanique inédite baptisée « Correction », permettant aux joueurs de modifier activement le terrain en plein combat.

L’univers de Calame prend place en Westalia, où les légendes ne sont pas de simples récits mais des forces capables de transformer le champ de bataille ou de consumer ceux qui les manipulent. Lorsque la croyance en une légende atteint un seuil critique, elle devient une arme aux effets dévastateurs, capable de remodeler l’environnement ou de s’en prendre à ses utilisateurs. Dans ce contexte, la Rébellion doit apprendre à maîtriser cette puissance divine pour renverser le tyrannique Roi-Lumière, sans pour autant succomber à la même corruption que l’ennemi qu’elle combat.

L’intrigue oppose deux factions aux idéologies opposées : Kenmare, qui lutte pour la liberté du peuple, et les Panthères, qui cherchent à reprendre le trône. Leur alliance, bien que nécessaire à leur survie, repose sur des visions radicalement différentes de l’avenir. Le joueur incarne le commandant de ces deux groupes, devant naviguer entre leurs tensions internes tout en menant la lutte contre le pouvoir en place.

Calame se présente comme un RPG tactique isométrique en solo, mêlant la profondeur des stratégies classiques sur grille à une approche innovante du gameplay. Les combats s’articulent autour de principes traditionnels du genre, où le positionnement des unités, leur orientation et les synergies entre classes déterminent la réussite ou l’échec. Le roster de héros disponibles offre une diversité de profils, allant des spécialistes du corps à corps aux mages en passant par les combattants à distance et les classes de soutien, chacun disposant d’armes signature, de compétences exclusives et d’Overdrives uniques.

La mécanique centrale de Calame, la « Correction », constitue l’innovation majeure du titre. Alimentée par la ressource épique de « Légende » propre à l’univers, elle permet aux joueurs de modifier le terrain en plein combat, transformant l’environnement en un outil stratégique dynamique. Il devient possible d’ouvrir des passages, d’effondrer des ponts, d’embraser des zones ou de couper les renforts ennemis, offrant ainsi une solution à des situations autrement désespérées. Ces changements ont des conséquences immédiates, obligeant le joueur à s’adapter et à décider quelle version de la Légende émergera victorieuse de la guerre.

Chaque décision prise par le joueur laisse une empreinte durable dans la Chronique de la Rébellion. Le monde réagit aux choix effectués, que ce soit en protégeant certains éléments, en les abandonnant ou en les imposant. Les compagnons d’armes prennent position, les missions futures, les relations entre factions et les conséquences politiques évoluent en fonction des orientations choisies. Les décisions modifient directement l’alignement du joueur, débloquant des traits passifs puissants qui transforment durablement le style de jeu de l’escouade, les relations entre factions et la narration en cours.

La progression dans Calame repose sur un système RPG riche et structuré. Le joueur peut recruter jusqu’à quinze personnages jouables, chacun doté de croyances, d’affinités et de liens spécifiques avec Kenmare ou les Panthères. Ces éléments influencent non seulement la narration mais aussi les synergies de combat, les scènes de campement et l’équilibre global de l’armée. Entre les batailles, il est possible de débloquer des compétences puissantes, de faire progresser l’escouade et de découvrir des équipements légendaires.

Le gameplay tactique exige une approche réfléchie, où l’exploitation du positionnement, de l’orientation des unités et des synergies de classes est essentielle. Le système de combat s’inscrit dans la tradition des grands RPG tactiques classiques, avec des combats faits main sur grille, mais Calame se distingue par sa capacité à redéfinir les règles du genre grâce à sa mécanique de « Correction ». Les joueurs doivent constamment évaluer les risques et les opportunités, en intégrant les modifications de terrain comme un élément clé de leur stratégie.

La gestion des deux factions rivales, Kenmare et les Panthères, ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les joueurs peuvent choisir de privilégier l’une ou l’autre vision, ce qui influence directement le style de jeu adopté. En optant pour Kenmare, l’accent est mis sur la résilience, les soins, la défense et une progression à long terme. À l’inverse, rallier les Panthères permet de favoriser l’agressivité, les coups critiques, la mobilité et une pression offensive constante. Cette dualité oblige le joueur à adapter sa tactique et à arbitrer entre des approches parfois contradictoires, tout en gérant les tensions internes au sein de l’alliance.

L’univers de Westalia, où se déroule l’action, est marqué par une mythologie où les légendes façonnent la réalité. Les joueurs doivent composer avec cette dynamique, en utilisant la Légende comme une ressource stratégique tout en veillant à ne pas tomber sous son emprise corruptrice. L’histoire se construit à travers les choix du joueur, chaque décision ayant des répercussions sur l’issue du conflit et sur la nature même de la Rébellion.