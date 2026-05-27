Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de la franchise, Square Enix a dévoilé Dragon Quest Monsters: The Withered World, le quatrième opus numéroté de la série dérivée Dragon Quest Monsters.

Le jeu prend pour protagonistes Bianca et Nera, deux personnages issus de Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, et promet une expérience centrée sur l’élevage et la stratégie de combat avec des monstres. Malgré l’absence de détails concrets, Yuji Horii, créateur de la série, a indiqué que l’équipe espérait une sortie « avant Dragon Quest XII », bien que cette perspective doive être tempérée par le fait que le développement du prochain opus principal a également été relancé.

Square Enix a confirmé que Dragon Quest Monsters: The Withered World sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et le Microsoft Store). Au Japon, le titre portera le nom de Dragon Quest Monsters 4, en cohérence avec la numérotation locale de la série. Aucune date de sortie n’a été communiquée à ce stade, et les informations disponibles se limitent pour l’instant à un teaser vidéo accompagné d’un simple message annonçant que le jeu « arrive bientôt ».