Les autres annonces du DQ Day comprennent : DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri, l’arrivée sur Nintendo Switch™ 2 de DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée et de nouveaux événements en jeu pour DRAGON QUEST Smash/Grow !

Chaque 27 mai SQUARE ENIX fête le DRAGON QUEST Day (DQ Day), en l’honneur de la date de sortie japonaise du premier jeu DRAGON QUEST en 1986. Cette année, en l’honneur du DQ Day qui marque le 40e anniversaire de la série, SQUARE ENIX a partagé des nouvelles sur des jeux à venir.

DRAGON QUEST XII : Au-delà des rêves : Le développement de DRAGON QUEST XII a été réinitialisé sous une nouvelle structure et le titre précédemment annoncé a été modifié en conséquence passant de DRAGON QUEST XII: The Flames of Fate à DRAGON QUEST XII : Au-delà des rêves et le logo du jeu a aussi été entièrement modifié. Cette annonce a été accompagnée de messages de Yuji Horii, concepteur du jeu, de Yosuke Saito, producteur exécutif, et d’un aperçu d’images du jeu en développement.

DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri : Le nouvel opus de la série DRAGON QUEST Monsters qui suivra l’histoire de Bianca et Nera, protagonistes de DRAGON QUEST V : La Fiancée céleste, arrive sur Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Windows).

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée. Le jeu acclamé par la critique, DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée, débarque sur Nintendo Switch™ 2 le 24 septembre ! Profitez de l’ensemble des ajouts de l’édition ultime de DRAGON QUEST XI S ainsi que des options de personnalisation pour choisir entre des graphismes améliorés ou une performance plus fluide. Les précommandes sont disponibles à partir d’aujourd’hui, le 27 mai.

DRAGON QUEST Smash/Grow A l’occasion du Dragon Quest Day les joueurs peuvent prendre part à une campagne à durée limitée qui comprend plusieurs événements et récompenses. Ces derniers comprennent un combat coopératif « Drive Back the Dragonlord’s Army », l’opportunité d’obtenir l’équipement exclusif de la princesse Gwaelin et un généreux bonus de connexion pour l’anniversaire de DQ qui permet de récupérer jusqu’à 1 000 Gems. Et avec la collaboration avec DRAGON QUEST I toujours en cours, les joueurs bénéficient de toujours plus de contenu à découvrir ! Le jeu est disponible sur l’ A l’occasion du Dragon Quest Day les joueurs peuvent prendre part à une campagne à durée limitée qui comprend plusieurs événements et récompenses. Ces derniers comprennent un combat coopératif « Drive Back the Dragonlord’s Army », l’opportunité d’obtenir l’équipement exclusif de la princesse Gwaelin et un généreux bonus de connexion pour l’anniversaire de DQ qui permet de récupérer jusqu’à 1 000 Gems. Et avec la collaboration avectoujours en cours, les joueurs bénéficient de toujours plus de contenu à découvrir ! Le jeu est disponible sur l’ AppStore et GooglePlay

De plus, SQUARE ENIX a aussi annoncé que les jeux récemment sortis et acclamés DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake et DRAGON QUEST III HD-2D Remake qui forment la trilogie d’Elric se sont écoulés à 4 millions d’unités dans le monde.