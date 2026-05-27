Square Enix a révélé que Dragon Quest XII, dont le développement avait été entièrement relancé après avoir rencontré plusieurs obstacles, porte désormais un nouveau titre : Dragon Quest XII: Beyond Dreams. Le sous-titre initial, The Flames of Fate, ainsi que le logo plus sombre et oppressant associé à l’annonce de 2021, ont été abandonnés dans le cadre de cette refonte majeure.

L’équipe de développement, dirigée par le producteur exécutif Yosuke Saito et le créateur de la série Yuji Horii, a confirmé que le projet avait subi un reset complet pour repartir sur de nouvelles bases. « Nous travaillons dur sur Dragon Quest XII, mais en raison d’un remaniement de l’équipe et d’un redémarrage du développement, il faudra encore un peu plus de temps avant qu’il n’arrive entre vos mains », a expliqué Saito. Il a précisé que la version originale, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, avait rencontré de nombreux défis, mais que les discussions continues avec Horii sur ce que devrait être un Dragon Quest principal ont conduit à la décision de tout reprendre depuis le début.

Horii a détaillé l’intrigue du jeu, décrivant l’histoire d’un jeune héros « tourmenté par des visions étranges pendant son sommeil ». La question centrale du titre, Beyond Dreams, interroge sur ce qui se cache au-delà de ces rêves : « Est-ce un monde de ténèbres, ou au contraire un avenir radieux et excitant ? » Le jeu prend ainsi une direction différente de celle initialement annoncée, mais Horii assure que les fans de la série devraient l’apprécier.

Yuji Horii a également confirmé que Dragon Quest XII: Beyond Dreams intégrera les personnages dessinés par Akira Toriyama et la musique composée par Koichi Sugiyama. Cette annonce prend une dimension particulière depuis le décès de Toriyama en 2024, laissant planer le doute sur la nature exacte de sa contribution. Horii s’est contenté de préciser : « Tout ce que je peux dire, c’est que Dragon Quest XII, comme chaque opus avant lui, proposera les personnages d’Akira Toriyama et la musique de Koichi Sugiyama. » Saito a ajouté, avec une pointe d’humour, que l’équipe serait en colère si davantage de détails étaient révélés prématurément, tout en qualifiant l’histoire de « fantastique ».