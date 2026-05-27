Selecta Play, Abonico Games Works, le développeur indépendant péruvien Dream Potion Games et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que Mago sortira en éditions physiques « Hyperdelicious » et « Gourmet Box » sur Nintendo Switch et PlayStation 5 fin 2026.

Mago est un jeu de plateforme 2D rétro avec des éléments de RPG, doté de superbes graphismes pixel art, de mécaniques originales et de personnages charismatiques. Lancez-vous dans un voyage palpitant : courez, sautez et maniez votre fidèle baguette magique pour explorer 8 mondes vibrants et variés, chacun avec son propre thème, ses mécaniques, boss redoutables, secrets cachés et mini-jeux divertissants.

Vous êtes Mago, notre héros ! Gourmet, le malicieux antagoniste, kidnappe votre bien-aimée princesse Banani, déclenchant une aventure inoubliable ponctuée de cinématiques humoristiques et pleines de légèreté, qui ajoutent une touche d’humour à ce voyage magique.

En plus de l’édition Standard, une édition Collector, nommée « Gourmet Box », sera également disponible, comprenant :

Le Jeu physique, sur Switch ou PS5

Un Diorama acrylique

Un ensemble de Cartes Postales

Un Compendium du jeu

Le tout, dans une boîte Collector

Caractéristiques principales de Mago :

Une expérience nostalgique qui vaut le détour :

Une aventure magique classique aux graphismes pixel art magnifiques et aux commandes intuitives. Parcourez un vaste monde composé de nombreux niveaux, mini-jeux et lieux secrets !

Des zones uniques à explorer, chacune avec ses propres mécaniques !

Des niveaux conçus à la main, chacun avec ses propres défis : de la prairie colorée en forme de théière à un arbre gigantesque gardé par un mille-pattes féroce, en passant par les ruines antiques d’une mystérieuse civilisation perchée sur le dos d’un oiseau colossal, ce voyage a tout pour plaire !

Vous avez une baguette magique. Vous avez même un mecha !

Utilisez votre baguette magique pour purifier le monde du mal, résolvez des énigmes en interagissant avec votre environnement. Certains niveaux vous permettent d’utiliser un puissant robot mecha. Il est temps de montrer aux ennemis du méchant de quoi vous êtes fait (de métal, surtout) !

Une grande variété de boss et d’ennemis, ainsi que des objets à collectionner à débloquer :

Chaque niveau présente un défi différent, chaque boss, une nouvelle menace à vaincre. Collectez les orbes secrètes de chaque niveau pour débloquer de nouveaux objets et améliorations. Saurez-vous toutes les trouver ?

Détendez-vous dans la charmante ville de Musicalia :

Besoin d’une pause ? À Musicalia, achetez de nouvelles améliorations et rencontrez des personnages attachants, dont certains vous seront peut-être familiers !

Une bande originale exceptionnelle :

Laissez-vous emporter par une magnifique bande originale empreinte de nostalgie, qui vous replonger a instantanément dans l’âge d’or du jeu vidéo.