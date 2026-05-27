Le studio indépendant français LifeLine Games et l’éditeur Dear Villagers, ont annoncé lors de l’AG French Direct que leur jeu de plateformes narratif Deer & Boy sortira sur PC, PlayStation® 5, Xbox Series et Nintendo Switch™ en juin 2026. Un nouveau trailer a été diffusé, et une démo disponible sur Steam permet de découvrir un chapitre de cette touchante aventure.

Initialement révélé lors du Summer Games Fest 2024, Deer & Boy raconte l’histoire d’un jeune garçon fuyant son foyer. Perdu en chemin, il rencontre un faon apeuré et très vite, ils réalisent à quel point ils ont besoin l’un de l’autre pour surmonter les épreuves de leurs vies respectives. Leur amitié, aussi inattendue que poétique, les portera bien plus loin qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

“À toutes celles et ceux qui ont manifesté de l’amour pour Deer & Boy, un immense merci du fond du cœur. Cela compte énormément pour nous de voir que tant d’entre vous ont été touchés par l’aperçu que nous avons partagé”, déclare Jayson Houdet, fondateur de LifeLine Games et directeur du jeu. “Nous ressentons pleinement le poids de vos attentes, et nous mettons tout notre cœur à concrétiser notre vision, pour partager avec vous une expérience réellement significative.”

Au fil de leur voyage, le faon deviendra un cerf robuste, capable d’aider le garçon à affronter les obstacles de son destin, jusqu’à faire de ce périple onirique une véritable traversée vers l’âge adulte.

Premier projet du studio LifeLine Games, fondé par Jayson Houdet, Deer & Boy propose une aventure émouvante portée par une animation soignée et le lien profond que les jeux vidéo peuvent créer entre personnages et narration.

Deer & Boy est un jeu de plateforme narratif attendu en juin 2026 sur PC, PlayStation® 5, Xbox Series et Nintendo Switch™.