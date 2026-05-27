Hello Games a officiellement lancé The Swarm, la dernière mise à jour de No Man’s Sky, disponible dès à présent pour tous les joueurs. Cette nouvelle évolution introduit un danger inédit dans l’univers du jeu : un vaisseau colossal de type Ruche, d’une taille et d’une menace sans précédent. Ses défenses quasi impénétrables incluent notamment un essaim de drones de combat plus petits et agiles, qu’il faudra neutraliser pour atteindre ses systèmes d’armes principaux, parmi lesquels figure le plus puissant canon laser jamais vu dans l’univers du jeu.

L’affrontement contre cette menace cosmique nécessite une coordination entre les joueurs, divisés en trois factions distinctes. Bien que ces groupes soient en compétition pour la gloire, une coopération stratégique s’impose pour venir à bout de cette menace existentielle pesant sur l’univers. Des batailles spatiales épiques et chaotiques attendent les pilotes les plus audacieux, prêts à affronter cette entité technologique redoutable, dont l’apparition reste inexpliquée.

L’Expedition Twenty-Two, intitulée The Swarm, débutera prochainement et s’étendra sur environ huit semaines. Les participants seront répartis en trois équipes de voyageurs, chacune dotée d’un vaisseau et d’un uniforme aux couleurs distinctives. Les trois groupes devront collaborer pour débloquer l’affrontement final, dont la progression sera matérialisée par la construction du Prismatic Core dans l’Anomalie Spatiale, ainsi que par un suivi dans le journal de mission et sur le site Galactic Atlas. La construction de ce noyau dépend de l’accomplissement de trois catégories de missions : Purge, Restauration et Sabotage, chacune influençant différemment la vitesse et l’équilibre des progrès.

Les récompenses associées à cette expédition incluent de nouveaux posters, décals et titres, des drapeaux représentant le fragment d’âme attribué à chaque joueur, le fusil Direwasp pour Multi-Outils, le Direwasp Flightpack, ainsi qu’un ensemble de personnalisation composé de six pièces.

Parmi les nouveautés introduites par cette mise à jour figurent deux types d’ennemis inédits : des vaisseaux Swarmer, petits et agiles, ainsi que le boss Hive of Glass, une créature massive et redoutable. Les joueurs pourront également découvrir des épaves de vaisseaux Swarmer écrasés sur des planètes dissonantes, protégées par des Swarmers planétaires tout aussi dangereux. Des débris enfouis de ces vaisseaux sont désormais accessibles sur des mondes à la fois dissonants et riches en matériaux récupérables.

Côté technique, The Swarm apporte plusieurs corrections et optimisations. Parmi les améliorations notables, on compte une meilleure visibilité des vaisseaux ennemis ciblés en combat spatial en vue à la troisième personne, une précision accrue du viseur des armes pour les vaisseaux, ainsi qu’une navigation optimisée pour le mode auto-follow. Les ennemis spatiaux bénéficient également de patterns de vol et de trajectoires revus. Les points faibles des vaisseaux adverses, lorsqu’ils sont touchés, infligent désormais systématiquement des coups critiques, tandis que les autres zones ne génèrent plus de tels effets.

Les performances ont été retravaillées dans plusieurs domaines, notamment avec une optimisation significative des batailles de cargos, une amélioration des calculs d’éclairage sur CPU, et une gestion renforcée de la visibilité des objets dans les scènes complexes. Des corrections ciblent également des bugs rares, comme des plantages liés à l’affichage de miniatures de corvettes ou des problèmes de verrouillage logiciel. Les joueurs sur Switch, Xbox One et PS4 profiteront d’une meilleure fluidité lors de la conduite d’Exocraft à roues, tandis que les utilisateurs de Nintendo Switch 1 et 2 verront disparaître les scintillements des Sentinelles Corrompues.

D’autres ajustements concernent l’interface et l’expérience de jeu, avec une meilleure gestion des notifications de mission, des corrections pour les téléporteurs intergalactiques, et des améliorations dans l’affichage des modules de corvette via le viseur d’analyse. Les invitations de l’Arena League ont également été rééquilibrées pour encourager une participation plus variée sur différents types d’arènes.