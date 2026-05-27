Les ombres de Rêverie s’épaississent une nouvelle fois. NACON et le studio Passtech Games sont heureux d’annoncer que Songs of Thieves, la prochaine mise à jour majeure de Ravenswatch, est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One !

Dans Songs of Thieves, les joueurs devront affronter une nouvelle menace : les Voleurs. Rapides, imprévisibles et particulièrement avides, ces nouveaux ennemis tendent des embuscades dans les différentes régions de Rêverie et n’hésitent pas à dérober les précieux Éclats de Rêve des héros.

Cette mise à jour introduit également les Caches des Voleurs, de nouveaux lieux secrets disséminés à travers Dark Hills, Storm Island et Avalon. Ces repaires renferment quatre types de salles inédites, chacune proposant ses propres défis et récompenses :

Les Salles de Combat, truffées de pièges inspirés de Curse of the Dead Gods.

Les Salles au Trésor, remplies d’Éclats de Rêve.

Les Salles Maudites, imposant des handicaps temporaires aux héros.

Les Salles du Miroir, permettant de dupliquer des objets magiques.

Les joueurs pourront également découvrir une nouvelle mécanique de gameplay grâce aux Harpes Mystiques. Ces instruments enchantés et leurs différentes mélodies permettent de débloquer de puissants bonus d’équipe capables d’influencer le cours d’une partie. Douze mélodies seront disponibles et ouvriront de nouvelles possibilités stratégiques pour chaque run.

Autre nouveauté notable : l’arrivée de Stingy Jack, un mystérieux voleur à tête de navet qui tentera de piller les coffres avant les joueurs. Les héros devront agir rapidement pour récupérer leur butin… et pourquoi pas dépouiller Jack au passage.

Ravenswatch est un action-roguelike effréné en vue du dessus, mêlant d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Passtech Games revient avec une nouvelle formule plus addictive que jamais.

Aucune partie de Ravenswatch ne se ressemble : avec 12 héros, plus de 250 talents et 50 objets magiques offrant des combinaisons de build quasi-infinies, 4 niveaux de difficulté, des modes de jeux personnalisés et de la coopération multiplateforme en ligne jusqu’à 4 joueurs, le jeu propose une expérience addictive et une grande rejouabilité.