L’édition 2026 de l’AG French Direct, à l’initiative du média ActuGaming et présentée par Salomé Lagresle, s’est déroulée ce mercredi 27 mai. L’événement a mis en lumière les jeux vidéo développés par les studios français et francophones. Les révélations de nouveaux titres en avant-première, les bandes-annonces, les séquences de gameplay et les prises de paroles des développeuses et développeurs se sont succédé pendant 90 minutes.

Calame

Dans Calame, stratégie tactique et narration fantasy s’entremêlent au sein d’un univers ravagé par la domination du Roi de Lumière. Ce tactical-RPG isométrique signé Nextale Games met les joueurs à la tête d’une rébellion où chaque bataille demande une gestion minutieuse du positionnement, des capacités et du terrain. Sa mécanique centrale de “Correction”, capable de modifier directement certains éléments du champ de bataille, apporte une dimension particulièrement originale aux affrontements et transforme chaque combat en véritable casse-tête stratégique.

Date de sortie : automne 2026 sur PC, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Kalanoro

Avec Kalanoro, le studio malgache Red Raketa Studio propose un jeu d’action-aventure et de plateforme coloré, profondément inspiré du folklore et de la culture musicale de Madagascar. Les joueurs y incarnent Kalakely, une petite créature légendaire chargée de rallier des musiciens lémuriens pour renverser la sorcière Raneny à travers un road-trip déjanté mêlant combats nerveux, exploration, phases de plateforme et gestion d’un groupe itinérant. Entre pouvoirs capillaires improbables, armes de fortune et ambiance musicale survitaminée, Kalanoro mise sur une aventure aussi chaotique que chaleureuse, portée par une direction artistique vibrante et un véritable hommage à la scène artistique malgache.

Date de sortie : été 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Ravenswatch

Ravenswatch est de retour avec un nouveau DLC intitulé Songs of Thieves. Les joueurs devront affronter une nouvelle menace : les Voleurs. Ce contenu additionnel introduit également les Caches des Voleurs, de nouveaux lieux secrets disséminés à travers Dark Hills, Storm Island et Avalon.

Heave Ho 2

Heave Ho 2 remet au goût du jour le chaos coopératif absurde qui avait fait le succès du premier épisode, cette fois avec un mode en ligne entièrement intégré. Le party game de Le Cartel Studio invite deux à quatre joueurs à progresser ensemble en s’agrippant les uns aux autres, en se balançant au-dessus du vide et en improvisant des trajectoires improbables à travers une succession de niveaux toujours plus délirants. Entre coordination approximative, chutes grotesques et situations totalement incontrôlables, cette suite promet des sessions aussi hilarantes que frustrantes, enrichies par de nouveaux mondes thématiques et des épreuves encore plus.

Date de sortie : été 2026 sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Mirage: Miracle Quest (?)

Mélange improbable entre JRPG rétro, humour absurde et aventure psychédélique, Mirage: Miracle Quest entraîne les joueurs dans un univers fantasy aussi coloré que chaotique. Le jeu suit les péripéties d’un héros malgré lui lancé dans une quête délirante peuplée de créatures étranges, de personnages excentriques et de situations volontairement absurdes. Derrière son esthétique inspirée des RPG japonais des années 90, le titre de Illam Software cache un système de combat au tour par tour dynamique ainsi qu’une forte dimension narrative où dialogues décalés et événements imprévisibles occupent une place centrale.

Dash’n’Drops

Dash’n’Drops transforme le platform-fighter en roguelite nerveux, où chaque run pousse à recomposer entièrement sa façon de combattre. Dans les strates des Webbing Waves, les joueurs devront enchaîner affrontements précis, esquives millimétrées et améliorations de compétences pour bâtir un moveset sur mesure à l’aide de Diskettes. Porté par un univers 2D dessiné à la main, le titre de Le Moulin aux Bulles mise sur une progression rapide et technique, avec pour objectif de devenir assez puissant pour faire tomber les sept Eternals qui verrouillent le système.

Date de sortie : 13 août 2026 sur PC et plus tard sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clerks & Quirks (?)

Dans Clerks & Quirts, vous gérez une boutique magique où vos appareils sont vivants, émotionnels et n’hésitent pas à vous saboter. Votre objectif est de survivre une semaine complète dans ce magasin où tout est imprévisible. Le titre d’ALTKEY Games est jouable seul ou à 4 joueurs en coop locale ou en ligne. Le lancement de Clerks & Quirks est prévu sur PC et consoles dans le courant de l’année.

Crushed in Time

Point & Click original et plein d’humour, Crushed in Time surprend par son gameplay reposant sur une physique élastique. Attrapez, tirez et relâchez pour résoudre une énigme méta-temporelle aux côtés de Sherlock Holmes et du Dr. Watson. Vous voyagerez au cœur même de la création du jeu pour démêler les fils de cette étrange affaire.

Date de sortie : 10 juin 2026 sur PC et ultérieurement sur iOS, Android et Switch.

Knuckle Paradise (?)

Après ScourgeBringer et NeuroVoider, le studio français Flying Oak Games revient avec Knuckle Paradise, un beat’em all explosif inspiré des grandes comédies d’action hongkongaises et des jeux cultes du genre à la troisième personne. Les joueurs y incarnent Jane, une ancienne boxeuse contrainte de participer à un tournoi clandestin sur une île transformée en parc d’attractions abandonné, accompagnée d’une improbable alliée : une poule guerrière nommée Cocotte. Entre combats ultra nerveux, combos aériens et exploration libre du parc, Knuckle Paradise promet une aventure aussi spectaculaire qu’absurde.

Stardream (?)

Avec Stardream, le studio Rebel Pixel imagine une enquête narrative rétrofuturiste se déroulant à bord d’une immense arche spatiale inspirée des années 60. Les joueurs y incarnent Darlène, une chauffeuse de taxi progressivement entraînée dans une investigation capable d’ébranler l’apparente perfection de cette société interstellaire. À bord de votre taxi, vous pourrez parcourir l’univers, écouter les conversations et poser discrètement vos questions au gré des courses. Entre exploration, dialogues à choix et ambiance dystopique, le titre mise sur une narration immersive et une forte identité visuelle pour raconter les secrets d’un voyage spatial vieux de plusieurs générations.

Maseylia: Echoes of the Past

Avec Maseylia: Echoes of the Past, le studio Sol Brothers revisite le Metroidvania à travers une approche entièrement en 3D, centrée sur la liberté de mouvement et l’exploration non linéaire. Dans un univers de science-fiction inspiré autant par Metroid Prime que par les œuvres de Moebius, les joueurs parcourent un vaste monde interconnecté mêlant ruines antiques, structures techno-organiques et environnements extraterrestres. Le titre mise sur une progression basée sur les capacités, un parkour aérien fluide et une exploration verticale pensée pour récompenser la curiosité et l’expérimentation.

Date de sortie : 19 juin 2026 sur PC et ultérieurement sur PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.

Castlevania: Belmont’s Curse

Avec son esthétique rétro directement inspirée des grands épisodes 8-bit de la licence, Castlevania: Belmont’s Curse rend hommage aux origines de la saga culte de Konami à travers une aventure d’action-plateforme exigeante et résolument old-school. Le titre entraîne les joueurs dans un nouveau combat contre les forces du mal au sein d’environnements gothiques remplis de créatures mythiques, de pièges et de combats de boss particulièrement relevés. Entre pixel art nostalgique, bande-son chiptune et gameplay précis fidèle aux classiques du genre, le jeu ambitionne de séduire aussi bien les fans historiques de la franchise que les amateurs de rétro-gaming.

Last Moon (?)

Avec son esthétique rétro inspirée des grands action-RPG des années 16-bit, Last Moon entraîne les joueurs dans un monde fantastique mélancolique où exploration, combats dynamiques et narration émotionnelle occupent une place centrale. Développé par le studio italien Sköll Studio, le titre mêle affrontements en temps réel, progression de personnage et découverte d’un univers marqué par la disparition progressive de la magie et de la lune. Porté par une direction artistique en pixel art détaillée et une ambiance contemplative, le jeu ambitionne de séduire les amateurs d’aventures nostalgiques modernisées.

The Witch’s Bakery

The Witch’s Bakery invite les joueurs dans un univers chaleureux mêlant gestion, narration et fantasy à travers une boulangerie magique pas comme les autres. Entre préparation de recettes enchantées, rencontres avec une galerie de personnages hauts en couleur et découverte de mystères fantastiques, le titre mise sur une ambiance cosy et poétique portée par une direction artistique inspirée des contes. Avec son mélange de simulation et d’aventure narrative, le jeu entend séduire les amateurs d’expériences relaxantes et immersives.

Painted Kingdoms

À la croisée du tower defense, du jeu de stratégie et de l’action en temps réel, Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting plonge les joueurs dans un royaume de papier vivant qu’il faut bâtir, protéger… et empêcher de partir en fumée. Développé par le studio Hectiq, le titre mise sur une mécanique originale où le feu devient une menace dynamique à contenir grâce à l’eau, la gestion du terrain et le positionnement stratégique des unités. Avec son univers coloré inspiré d’un livre illustré et son approche mêlant construction, défense et survie, le jeu ambitionne de renouveler les codes du genre tout en proposant une expérience accessible et immersive.

Nocturnal 2

Nocturnal 2 plonge les joueurs dans une aventure d’action et de plateformes en 2D où le feu devient à la fois une arme et un outil de survie. Dans cette suite du premier opus développé par le studio suisse Sunnyside Games, les combats rapides et exigeants se mêlent à une exploration atmosphérique au cœur d’une cité engloutie par les ténèbres. Grâce à une direction artistique soignée et un gameplay centré sur la gestion des flammes, le titre entend proposer une expérience nerveuse et immersive.

Deer & Boy

Deer & Boy raconte une aventure émotionnelle centrée sur la relation entre un jeune garçon et un cerf dans un monde marqué par la mélancolie et la perte. Entre plateformes, exploration et résolution d’énigmes, le jeu met l’accent sur la narration visuelle et les émotions à travers une direction artistique douce et cinématographique. Développé comme une fable moderne, le titre souhaite offrir une expérience sensible portée par le lien entre ses deux protagonistes.