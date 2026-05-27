Oyez, oyez ! Comme révélé durant l’AG French Direct de ce jour, Red Art Games est enchanté d’annoncer l’arrivée de Gobliiins Collection sur Nintendo Switch™ PlayStation®5, Xbox Series X|S. Cette toute nouvelle compilation des 5 premiers Gobliiins est disponible dès à présent en téléchargement. Oui, vous avez bien lu. Maintenant ! La sortie de cette compilation remplie à ras bord de contenu marque l’arrivée de la série des Gobliiins pour la toute première fois. Née au début des années 90 avec la sortie sur tout un tas d’ordinateurs du premier Gobliiins (les disquettes ça vous dit quelque chose ?), la série éponyme a rapidement trouvé son public grâce à son humour, son système d’échange de personnages ainsi qu’à son habile mélange de Point & Click et de Puzzle.

Développé par Red Art Studios, l’équipe de développement interne de Red Art Games, Gobliiins Collection est une compilation complète des cinq premiers épisodes de Gobliiins. Les fans de longue date, les petits nouveaux et les historiens du jeu vidéo peuvent ici jouer aux cinq classiques du Point & Click et du Puzzle (dont de multiples versions des trois premiers jeux), écouter les musiques des différents titres, consulter des documents d’archive et même regarder une mini-série comprenant une toute nouvelle interview de Pierre Gilhodes, le co-créateur de la série des Gobliiins.

À propos de Gobliiins Collection

Gobliiins Collection est une compilation exhaustive des cinq premiers jeux Gobliiins sortis sur PC entre 1991 et 2023. Elle inclut les cinq classiques du Point & Click et du Puzzle, dont de multiples versions des trois premiers jeux (MS DOS, CD-Rom, MAC, etc.), un lecteur de musiques avec des pistes tirées des cinq titres, des modèles 3D du packaging original de chaque jeu, une galerie avec des documents de design d’archive, et une mini-série documentaire comprenant une toute nouvelle interview de Pierre Gilhodes, le co-créateur de la série des Gobliiins.

Jeux inclus :

Gobliiins (1991)

Pour des raisons qui échappent à tout le monde, le bon roi Angoulafre est devenu fou à lier. La cour décide donc d’envoyer trois lutins chez le sorcier Niak pour qu’il les aide à remédier à tout ce bazar. Ça ne peut que bien se passer n’est-ce pas ?

Gobliins 2 (1992)

Malédiction, le fils du roi Angoulafre a disparu sans laisser de trace ! Cette fois, le mage de la cour Modemus envoie deux goblins secourir le jeune prince. D’un coup de magie, il les téléporte dans une contrée lointaine où son collègue, le magicien Tazaar, pourra (espérons) leur prêter main-forte. C’est là que notre courageux duo (enfin… c’est vite dit) découvre l’horrible vérité : derrière toute cette affaire se cache un démon surgit du néant… le terriblement terrifiant Amoniak !

Goblins 3 (1993)

Blount, reporter délicieusement barré pour le « Goblins News », est envoyé en mission dans le royaume de Foliandre… juste à temps pour assister à la guerre que se livrent la reine Xina et le roi Bodd pour le contrôle du Labyrinthe. Les choses tournent rapidement au vinaigre lorsque son vaisseau volant est attaqué, le forçant à effectuer un atterrissage totalement imprévu. C’est alors qu’entre en scène la princesse Wynonna, fille du gardien du Labyrinthe, dont Blount tombe immédiatement et éperdument amoureux. Avant même de comprendre ce qui lui arrive, le voilà mêlé au conflit… et comme si la situation n’était pas déjà assez étrange, un loup-garou débarque à son tour. Comme par hasard.

Gobliiins 4 (2009)

Premier (et unique !) épisode en 3D, Gobliiins 4 marque le grand retour des trois goblins légendaires : Tchoup, Stucco et Perluis. Convoqués par le roi Angoulafre, ils se voient confier une mission de la plus haute importance : retrouver son animal de compagnie disparu… un petit oryctérope passionné d’aventure. Une quête indubitablement digne des plus grandes épopées.

Gobliiins 5 (2023)

Une nouvelle catastrophe s’abat sur le royaume : une étrange épidémie transforme peu à peu tout le monde en pommes de terre. Oui, en pommes de terre. Ça ne s’invente pas. La rumeur raconte que même le bon roi Angoulafre aurait été touché. Heureusement, il est entre les mains du meilleur médecin du royaume… Ou pas.

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