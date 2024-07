Tavern Talk ? Ce nom nous fait penser étrangement à la licence Coffee Talk (1 et 2), et pour cause. Bien que les développeurs n’aient rien en commun, et que Tavern Talk soit réalisé par les Allemands de Gentle Troll Entertainment (et Coffee Talk par les Indonésiens de Toge Productions !), le concept des jeux est exactement le même. Tavern Talk est un visual novel dans lequel nous incarnons un (ou une ?) aubergiste dans un monde fantastique. Le jeu est disponible sur l’eShop depuis le 20 juin 2024 au prix de vingt-deux euros. Une belle affaire ?

Un bon visual novel dans un univers fantastique

Tavern Talk est un visual novel au concept très simple : vous incarnez un aubergiste dans un monde tout droit sorti de Donjons et Dragons. Vous allez avoir des clients qui vont venir pour raconter leurs vies, leurs histoires, leurs soucis, et vous serez l’oreille attentive qui leur sert deux-trois boissons pour les aider.

Il n’y a quasiment pas de gameplay. La grande majorité du temps, vous lirez les dialogues qui se déroulent sous vos yeux. Vous aurez parfois des choix à prendre mais leur impact est très limité.

Il y a aussi quelques phases où nous allons préparer des boissons en fonction des demandes des clients. Nos boissons ont des pouvoirs qui permettent de donner de la défense, de l’attaque ou encore de l’intelligence à ceux qui la boivent.

Pour réussir une boisson, il faut suivre le schéma de préparation : il faudra mettre les bonnes quantités de chaque élément pour une recette réussie.

À la fin de chaque journée, nous pourrons parfois compiler les informations entendues pour les transformer en quête que les clients pourront récupérer.

Ces éléments d’interactivité et de gameplay sont pourtant très légers, nous reviendrons dessus, et nous allons surtout suivre sagement l’histoire qui se déroule sous nos yeux.

Le récit de Tavern Talk est intéressant mais prend du temps à démarrer. Nous avons eu du mal à rentrer dedans, pas aidé par des personnages et des situations parfois éloignés de nous.

Cependant, une fois lancés, nous avons commencé à passer un bon moment avec une histoire fluide et des personnages variés et intéressants. Nous n’atteignons pas le niveau d’écriture excellent d’un Coffee Talk mais nous suivons la narration avec intérêt.

Chaque client va venir nous parler de ses problèmes, et même dans un univers inspiré par Donjons et Dragons, l’accent est mis sur l’inclusivité. Tout le monde est accepté dans notre taverne, que ce soit des mages, des nains, des voleurs et même des chats !

Des personnages bien écrits

Il y a un certain plaisir à voir évoluer ces personnages au fil des journées, des quêtes qu’ils prennent et des évènements qu’ils rencontrent. Nous allons voir le voleur s’ouvrir progressivement à nous et aux autres clients, nous allons voir l’elfe prendre confiance en lui, le chat va s’acoquiner avec tout le monde, etc.

Les dialogues sont bien écrits, et même si certains passages sont un peu de trop et longuets, la qualité d’écriture est au rendez-vous dans Tavern Talk. Les personnages sont tous intéressants et les scènes, pour la plupart, assez bien amenées.

Au final, nous découvrons que même ces personnages fantastiques se questionnent et doutent comme nous, et nous arrivons à nous attacher à ces personnages qui nous paraissaient loin de nous au départ.

Le jeu est idéal pour ceux qui aiment les visual novels et qui ne recherchent juste une histoire à lire avec le minimum du minimum en termes d’interactivité.

Mais de bonnes idées inachevées qui frustrent le joueur

Pour notre part, nous sommes finalement assez frustrés par ce Tavern Talk. Si l’histoire est de qualité, toutes les phases de boisson finissent par devenir redondantes et même ennuyeuses. L’impact d’une boisson ratée ou d’une commande échouée est plus que limité.

Les phases de quête sont aussi une occasion manquée : nous prenons trois informations, nous les compilons sans trop réfléchir, et finalement ce sera le personnage décidé par le jeu qui viendra prendre la quête.

Et nous, en tant que joueurs, nous restons finalement avec un sentiment d’impuissance assez marqué. Nous aurions voulu choisir les personnes qui partent en quête pour voir ce qui se passe, nous aurions voulu avoir un réel impact sur nos clients avec nos boissons, et finalement, nous aurions aimé que les choix à prendre dans les dialogues aient un vrai impact.

Si les histoires sans interactivité ne nous dérangent pas habituellement, nous avons eu l’impression que Tavern Talk nous offrait une fausse illusion d’interactivité qui nous a plus frustré qu’autre chose.

Malgré tout, le jeu est un bon visual novel cosy à l’écriture intelligente et avec une durée de vie conséquente. Pour vingt-deux euros, vous aurez une histoire qui se termine en une dizaine d’heures, en fonction de votre rythme de lecture.

Nous avons aussi apprécié les options de confort qui permettent de grossir le texte, de lire l’aventure en mode automatique et de choisir la vitesse de défilement du texte.

Attention cependant, Tavern Talk n’est pas disponible en français et il faudra un niveau courant en anglais pour se débrouiller avec le récit forcément très bavard.

Le jeu est aussi agréable en mode docké qu’en portable. Cependant, cette aventure narrative n’a pas de mode tactile ce qui aurait pu être un petit plus pour le joueur.

Les graphismes sont plutôt jolis et agréables à l’œil. Nous avons aimé les personnages hauts en couleur qui visitent notre auberge. La bande-son est elle aussi sympathique même si certains passages musicaux deviennent répétitifs à terme.

Nous vous joignons à ce test une vidéo réalisée par nos soins avec le début du gameplay, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.