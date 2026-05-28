Silesia Games et Chromatic Ink ont officiellement révélé l’arrivée de Dice Gambit sur Nintendo Switch, en plus des versions déjà annoncées pour PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Le jeu, développé par Chromatic Ink, est un tactical RPG au tour par tour dont la sortie est programmée pour le quatrième trimestre 2026.

Dans Dice Gambit, les joueurs incarnent et dirigent une famille d’Inquisiteurs entièrement personnalisables, endettée et chargée de traquer les monstres chromatiques qui infestent la ville de Neo-Talis. L’expérience mêle exploration urbaine, gestion de lignée, interactions sociales avec une noblesse excentrique et combats tactiques où le hasard des dés joue un rôle central. Le titre, initialement lancé sur PC via Steam le 14 août 2025, s’étend désormais à de nouvelles plateformes, marquant une étape dans son développement multi-support.

L’univers de Dice Gambit se déroule dans la cité de Neo-Talis, où les joueurs doivent non seulement affronter des créatures aux propriétés uniques, mais aussi naviguer dans un réseau de relations complexes avec l’aristocratie locale. Chaque noble possède une personnalité distincte, une intrigue personnelle et des demandes souvent absurdes, allant de la livraison de glace à l’organisation de courses ou de sauvetages improvisés. Ces interactions permettent de débloquer des secrets, d’influencer la ville et d’accéder à de nouvelles opportunités stratégiques. Le jeu propose également des missions secondaires variées, comme la prévention d’explosions de réacteurs ou la participation à des événements sociaux, qui influencent directement la progression et les ressources disponibles.

Le système de combat repose sur un mécanisme de dés où chaque action est déterminée par un lancer, offrant une dimension aléatoire tout en permettant aux joueurs de relancer certains dés pour optimiser leurs choix. Cette mécanique s’accompagne d’un système de multiclassage poussé, encourageant les combinaisons de compétences et de classes pour créer des synergies uniques, comme des « super-chevaliers » aux capacités dévastatrices. Plus de 200 capacités actives et passives sont disponibles, modifiant profondément les stratégies possibles en fonction des choix de personnalisation. Les joueurs peuvent également suivre des cours à l’Académie pour acquérir de nouvelles mécaniques, former leurs personnages et adapter leurs tactiques en fonction des besoins du moment.

La personnalisation des Inquisiteurs va bien au-delà de l’apparence physique. Le créateur de personnages permet d’exprimer leur personnalité à travers leur apparence, leurs capacités, leur arbre généalogique et les dialogues en jeu. Le système de mariage, bien que présenté comme une opportunité sociale, est avant tout une stratégie pour renforcer la lignée familiale et préparer les générations futures à intégrer l’Inquisition. Les enfants issus de ces unions héritent de traits uniques, combinant les compétences de leurs parents pour former une descendance adaptée aux défis à venir. La gestion de cette famille, endettée mais ambitieuse, constitue un aspect central du gameplay, où chaque décision influence l’héritage et la réputation des Inquisiteurs.

Dice Gambit se distingue par son approche narrative et ses mécaniques sociales, où les joueurs doivent constamment évaluer les alliances à former et les faveurs à cultiver auprès de l’élite de Neo-Talis. L’équilibre entre exploration, gestion et tactique au tour par tour offre une expérience où la planification et l’adaptation aux imprévus sont essentielles. Bien que le jeu soit actuellement disponible uniquement en anglais, Silesia Games a indiqué qu’une traduction en français pourrait être envisagée si la demande des joueurs le justifie.