Nintendo a annoncé que Donkey Kong 64, le classique 3D platformer développé par Rare en 1999, sera ajouté à la bibliothèque Nintendo Switch Online le 4 juin 2026. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 via l’application « Nintendo 64 – Nintendo Classics », accessible aux abonnés Nintendo Switch Online + Expansion Pack depuis le Nintendo eShop.

L’ajout de Donkey Kong 64 à l’application « Nintendo 64 – Nintendo Classics » est prévu pour le 3 juin 2026, selon les informations officielles de Nintendo. Les joueurs disposant d’un abonnement actif Nintendo Switch Online + Expansion Pack pourront ainsi redécouvrir ce titre emblématique des années 1990.

Donkey Kong 64 propose aux joueurs de rejoindre l’équipe des Kong dans une aventure où grimper, nager et sauter à travers des zones périlleuses et des énigmes s’imposent comme les mécaniques centrales. Le jeu met à profit les capacités uniques de chaque membre de l’équipe – Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong et Chunky Kong – ainsi que leurs améliorations respectives. Les joueurs peuvent explorer en solo ou affronter leurs amis dans des arènes de combat en écran partagé à quatre joueurs, bien que des accessoires supplémentaires puissent être nécessaires pour le multijoueur et soient vendus séparément.

L’intrigue de Donkey Kong 64 s’articule autour du retour de K. Rool, qui s’empare d’une île mécanique au large de DK Island et kidnappe les membres de la famille Kong pour détourner l’attention de Donkey Kong. Le héros doit alors libérer ses amis, récupérer les Golden Bananas et sauver son île natale d’une destruction imminente. Le joueur incarne Donkey Kong ou l’un des quatre autres Kong, chacun disposant de compétences et d’équipements spécifiques pour progresser dans l’aventure.

L’aventure se déroule dans des environnements variés où chaque Kong doit faire face à des défis adaptés à ses capacités. Les joueurs peuvent compter sur l’aide d’autres Kongs rencontrés en chemin, ainsi que sur celle d’un Kremling nommé K. Lumsy, enfermé dans une cage. Outre l’exploration principale, Donkey Kong 64 propose également des mini-jeux et la collecte d’objets disséminés dans les niveaux.