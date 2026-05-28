Square Enix a confirmé que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition sortira sur Nintendo Switch 2 en septembre 2026. Cette annonce intervient après la découverte d’une classification plus tôt dans l’année, et elle s’accompagne désormais de la révélation de l’artwork officiel de la boîte pour la version Switch 2.

D’après la description officielle du jeu sur le Nintendo eShop pour la version Switch, il n’est pas prévu de proposer un pack de mise à niveau permettant de passer de la version Nintendo Switch à la version Nintendo Switch 2. Cette information est également mentionnée en petits caractères au bas de la page du jeu, où il est précisé : « Ce jeu est uniquement compatible avec la Nintendo Switch™ 2. Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’y jouer sur Nintendo Switch™». De plus, il est rappelé que les données de sauvegarde ne sont pas compatibles entre les deux versions, « Il existe aussi une version Nintendo Switch™ de ce jeu. Faites attention à choisir la bonne version ».

Le site japonais officiel de Dragon Quest confirme également que les données de sauvegarde de la version Switch ne peuvent pas être transférées vers la version Switch 2. Ainsi, il n’existe pas de solution payante pour les joueurs souhaitant migrer leur progression vers la nouvelle console.

Côté optimisation, la version Switch 2 de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition proposera des modes permettant de privilégier soit les graphismes, soit les performances. Concernant le format physique, il a été confirmé que la version Switch 2 sera distribuée sous forme de Game-Key Card, et non d’un boîtier traditionnel. Le prix de cette édition physique est fixé à 39,99 €.