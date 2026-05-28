La sortie physique de Hollow Knight: Silksong est désormais confirmée pour le 16 octobre 2026 aux États-Unis, avec une distribution assurée par Fangamer, l’éditeur spécialisé dans les éditions collector. Cette annonce met fin à des mois de spéculations et de rumeurs non vérifiées concernant une possible version boîte du titre, initialement attendu pour début 2026 sur Nintendo Switch 2 avant d’être reporté à plusieurs reprises.

L’édition physique de Hollow Knight: Silksong sera disponible sur quatre plateformes : Nintendo Switch 2 (compatible avec la Nintendo Switch), PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox One. La version Nintendo Switch 2 se distingue par son format cartouche, incluant la mise à niveau native pour la Switch 2, garantissant ainsi une expérience optimisée sur la nouvelle console. Pour les autres plateformes, l’édition sera distribuée sous forme de disque.

Chaque exemplaire physique de Hollow Knight: Silksong comprendra un manuel de 32 pages ainsi qu’une carte dépliante de Pharloom, offrant aux joueurs un support visuel pour explorer l’univers du jeu. Fangamer, déjà responsable des éditions physiques du premier Hollow Knight, supervise la production et la distribution de ces versions, une garantie de qualité pour les collectionneurs.

Côté tarifs, les prix varient selon la plateforme. La version Nintendo Switch 2 est proposée à 44,99 dollars, tandis que les éditions PS5 et Xbox Series X/One sont disponibles à 39,99 dollars. En cas de sortie en Europe, des tarifs équivalents en euros sont à prévoir, bien que les montants exacts n’aient pas encore été communiqués officiellement.

En complément de cette annonce, une réédition physique de Hollow Knight est également prévue pour la même date, le 16 octobre 2026. Cette version, disponible uniquement sur Nintendo Switch 2 (compatible Switch) et PS5, intègre la dernière mise à jour du jeu, celle-ci ayant été publiée en février 2026 à l’occasion de l’annonce du portage sur Switch 2. Les joueurs pourront ainsi redécouvrir l’aventure originale avec les améliorations apportées par cette mise à jour.

L’édition physique de Hollow Knight comprendra un manuel de 28 pages ainsi qu’une carte dépliante de Hollownest, rappelant les éléments emblématiques de l’univers du premier opus. Les prix pour cette réédition sont fixés à 39,99 dollars pour la version Nintendo Switch 2 et 34,99 dollars pour la version PS5.

La disponibilité de ces éditions en Europe n’a pas encore été officiellement confirmée. Cependant, Fangamer étant déjà présent sur le continent, une sortie européenne est considérée comme probable. Une annonce officielle pourrait intervenir prochainement, potentiellement lors d’un événement comme le Summer Game Fest, qui serait un cadre idéal pour dévoiler d’éventuels contenus supplémentaires, tels que le DLC Sea of Sorrow, toujours attendu pour 2026.

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