Ingrid rejoint dès aujourd’hui le casting de Street Fighter™ 6 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam) ! Apparue pour la première fois dans Capcom Fighting Evolution en 2004, elle a rapidement traversé à nouveau le tissu de la réalité pour faire son apparition dans Street Fighter™ Alpha 3 MAX en 2006. Ingrid est disponible dans les trois modes de jeu (Fighting Ground, World Tour et Battle Hub) !

Ingrid est disponible à tous les possesseurs du Year 3 Character Pass ou du Year 3 Ultimate Pass, mais peut être aussi obtenue par un achat individuel avec des Fighter Coins. Elle possède deux costumes : le premier reprend sa tenue interdimensionnelle, le deuxième est inspiré de son apparition dans Capcom Fighting Evolution, où elle portait un uniforme scolaire violet. Ce dernier peut être obtenu soit avec des Fighter Coins, soit en atteignant le niveau maximum de liens avec elle en mode World Tour, soit en maximisant sa jauge d’acquisition en mode Arcade d’Avatar.

publiée précédemment sur YouTube, Ingrid mystifie ses adversaires grâce à ses pouvoirs de destruction cosmique. Elle exploite la puissance du soleil pour lancer des rayons cosmiques tout en esquivant les attaques de ses ennemis. L’arrivée d’Ingrid à Metro City marque le dernier chapitre de l’histoire du World Tour, ainsi que l’arrivée de deux nouveaux modes : les matchs d’Avatar aléatoires et l’Arcade d’Avatar.

Les combats d’Avatar aléatoires permettent aux joueurs de s’affronter en face à face avec n’importe quelle combinaison de styles de combat, de coups spéciaux et d’équipement, en utilisant des niveaux et des statistiques de joueurs fixes. De son côté, l’Arcade Avatar oppose l’avatar du joueur à des maîtres contrôlés par la machine afin d’apprendre leurs styles, de renforcer leur lien et d’acquérir des coups spéciaux. L’arcade Avatar comprend également des Battle Tours, qui dévoilent les fins des précédents jeux Street Fighter™ une fois terminés. Les objets et l’expérience gagnés dans l’Arcade d’Avatar peuvent ensuite être utilisés dans les combats d’Avatar sans restriction de niveau du Battle Hub.

Avec la sortie d’Ingrid, l’Année 3 de Street Fighter 6 touche à sa fin, et les Costumes 3 sont désormais disponibles pour tous les personnages de cette saison : Ingrid, Sagat, C. Viper et Alex.

Les vêtements « Sporty DriveTech » sont également disponibles gratuitement pour tous les personnages. 28 nouvelles illustrations « New Challenger », réalisées par les lauréats du concours de création, sont également disponibles gratuitement. L’arrivée d’Ingrid s’accompagne également d’un nouvel équilibrage et de corrections de bugs.