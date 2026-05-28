Keys Factory, fabricant d’accessoires pour consoles, a annoncé une gamme d’accessoires officiels dédiés à Splatoon Raiders, le nouveau titre en « solo » de la série Splatoon développé exclusivement pour la Nintendo Switch 2. Ces produits, conçus pour accompagner la sortie du jeu prévue le 23 juillet 2026.

Parmi les produits annoncés figurent un boîtier de protection pour la Nintendo Switch 2, une pochette de transport dédiée, un porte-cartes, une protection avant pour la console, ainsi que des coques pour les Joy-Con 2. Ces accessoires devraient être disponibles au Japon à partir de juillet ou août 2026, selon les informations communiquées par le fabricant. Keys Factory n’a pour l’instant pas évoqué de sortie officielle en dehors du Japon pour cette gamme d’accessoires. Splatoon Raiders, annoncé comme un titre centré sur l’expérience solo, marque l’arrivée d’un nouveau volet dans l’univers Splatoon et sera exclusif à la Nintendo Switch 2 lors de sa sortie.