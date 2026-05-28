Falcom a publié un nouveau trailer mettant en avant le personnage de Rurui dans Kyoto Xanadu, un action RPG dont la sortie est prévue au Japon et en Asie le 16 juillet 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam. Une version occidentale est également annoncée, mais sans date précise pour l’instant, les détails étant encore en cours de coordination avec un partenaire local.

Rurui est une jeune fille mystérieuse que le protagoniste Rei rencontre dans le labyrinthe de Xanadu. Son langage hésitant et sa présence marquante la distinguent immédiatement, bien que son âge exact reste inconnu malgré une apparence juvénile. Elle apparaît et disparaît sans prévenir, tantôt chez Rei, tantôt en plein cœur du labyrinthe, sans jamais suivre les conventions sociales ordinaires. Ses pensées sont difficiles à cerner, mais une constante persiste : son appétit insatiable, capable de dévorer n’importe quoi. La comédienne Aoi Koga prête sa voix à ce personnage énigmatique.

Kyoto Xanadu se déroule dans un Japon alternatif où Kyoto en est la capitale. Les joueurs y incarnent un étudiant affrontant des monstres issus du labyrinthe Xanadu, tout en développant ses compétences au combat. L’expérience mêle exploration du labyrinthe, progression narrative et interactions quotidiennes avec divers personnages, renforçant les liens au fil de l’aventure. Le jeu promet une aventure où chaque exploration dans Xanadu révèle de nouveaux mystères et défis à surmonter.