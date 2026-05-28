Milestone, l’un des principaux développeurs de jeux de course au monde et éditeur du jeu vidéo officiel MotoGP™, et MotoGP Sports Entertainment Group ont annoncé aujourd’hui la prolongation de leur partenariat mondial sur plusieurs années, renforçant ainsi cette collaboration de longue date.

Faisant suite au lancement récent de MotoGP™26, cet accord s’appuie sur le succès de la franchise et témoigne d’une volonté commune de poursuivre son développement. Comptant désormais plus de 18 millions de joueurs à travers le monde, la licence a su répondre aux attentes des joueurs assidus comme des joueurs occasionnels. Elle a également connu un succès commercial remarquable et recueilli une large reconnaissance de la part des joueurs, de la presse, des créateurs de contenu et des pilotes officiels du MotoGP™.

« Milestone et MotoGP Sports Entertainment Group ont formé l’un des partenariats les plus solides de l’univers du sport et du divertissement », a déclaré Luisa Bixio, PDG de Milestone. « Depuis 2013, nous avons pleinement adhéré à l’esprit MotoGP™, et nous continuerons à transmettre avec fierté le frisson, la passion et l’émotion du MotoGP™ aux joueurs et aux fans du monde entier, tout en contribuant activement au développement mondial de ce sport ».

Carmelo Ezpeleta, PDG de MotoGP Sports Entertainment Group, a ajouté : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Milestone, qui a joué un rôle clé dans la diffusion de la passion du MotoGP™ à des millions de fans à travers le monde. Ensemble, nous avons bâti une référence dans le domaine des jeux vidéo de sport automobile. Ce renouvellement reflète notre ambition mutuelle de continuer à élargir la visibilité de ce sport, d’attirer de nouveaux spectateurs et d’offrir des expériences innovantes aux fans du monde entier ».

L’extension de ce partenariat marque un nouveau chapitre dans une collaboration qui a établi le standard en matière de jeux vidéo de sport automobile, avec deux entreprises ayant pour ambition de façonner l’avenir de l’expérience de jeu MotoGP™.