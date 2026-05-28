Un an après son lancement sur Nintendo Switch, Pipistrello and the Cursed Yoyo bénéficie d’une mise à jour gratuite pour la Nintendo Switch 2, ont annoncé PM Studios et Pocket Trap. Bien que les détails techniques et la date de sortie de cette adaptation n’aient pas encore été communiqués, les développeurs ont confirmé qu’elle est actuellement en développement. Une annonce plus précise devrait intervenir prochainement.

Pipistrello and the Cursed Yoyo est un jeu d’action-aventure en vue de dessus sorti en mai 2025 sur Nintendo Switch. Le joueur incarne Pippit, une petite chauve-souris déterminée à sauver sa tante et à restaurer l’héritage de sa famille. Armé d’un yo-yo personnalisable, Pippit explore une métropole animée, riche en trésors cachés et en défis à relever. Le jeu met en scène des affrontements contre des chefs criminels locaux, avec un système de combat et de navigation centré autour du yo-yo, utilisé pour se déplacer, combattre et résoudre des énigmes.

Le titre propose un système de personnalisation étendu avec plus de 40 badges équipables et 20 améliorations passives, permettant aux joueurs d’adapter leur style de jeu selon leurs préférences. Que ce soit pour escalader des échafaudages, traverser des failles ou affronter des ennemis, le yo-yo sert à la fois d’outil de progression et d’arme redoutable. L’univers coloré, mêlant pixel art nostalgique et animations fluides, s’accompagne d’une bande-son immersive, renforçant l’expérience de jeu.

En parallèle de l’annonce de la mise à jour pour Switch 2, Pipistrello and the Cursed Yoyo est actuellement disponible à 50% de réduction sur Nintendo Switch jusqu’au 9 juin 2026, soit un prix de 10€ au lieu de 20€. Une version démo gratuite est également accessible pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu avant de l’acheter.