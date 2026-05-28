Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer la mise en ligne des pages produit de River City Saga Journey to the West: The Battle of India, dont la sortie est prévue le 4 juin 2026 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Steam®. Une bande-annonce promotionnelle a également été dévoilée.
La page produit de River City Saga Journey to the West: The Battle of India est désormais en ligne !
Ce titre s’inspire de La Pérégrination vers l’Ouest, l’un des Quatre grands romans classiques chinois, dans la continuité de Romance of the Three Kingdoms.
Pensé comme un roguelike à forte rejouabilité où les joueurs deviennent plus puissants à chaque partie, le jeu peut être apprécié à son propre rythme en solo.
À l’occasion du lancement des pages produit, une bande-annonce a été publiée !
Cette vidéo met en avant les trois personnages principaux — Son Goku, Zhu Bajie et Sha Wujing — en pleine action. Ne la manquez pas !
Qu’est-ce que River City Saga Journey to the West: The Battle of India ?
- ‘Son Goku’, ‘Zhu Bajie’, ‘Sha Wujing’ et ‘Tripitaka’ !
- Tous les personnages principaux viennent de l’univers ‘Kunio’ !!
- Un jeu d’action comique aussi déjanté qu’exaltant, où toute la bande part en direction de Tenjiku !
Un roguelike d’action profond et hautement rejouable où chaque partie vous rend plus fort !
- Au fil des niveaux, les joueurs collectent des ‘Secrets’ auprès de divinités apparaissant aléatoirement afin d’améliorer leurs compétences et leurs statistiques !
- Avec pas moins de 80 types de ‘Secrets’ à découvrir, chacun pourra créer son build ultime et balayer des vagues entières d’ennemis !
Utilisez stratégiquement les trois styles de combat !
Les joueurs commencent uniquement avec le rapide ‘Son Goku’, mais débloqueront au fil de l’aventure le puissant ‘Zhu Bajie’ ainsi que le spécialiste longue portée ‘Sha Wujing’ !
Choisissez librement entre les trois personnages ‘Kunio’ et profitez de leurs caractéristiques uniques pour triompher des différents niveaux !
Les visages emblématiques de la série ‘Kunio-kun’ rejoignent l’aventure !
- Les personnages cultes de la série apparaissent les uns après les autres sous les traits des héros de Journey to the West !
- Parfois alliés du groupe Kunio, parfois redoutables boss sur leur route…
- Les dialogues et échanges hilarants qui rythment l’aventure sont à ne surtout pas manquer !
Le nouveau site officiel présente les personnages présents et donne des conseils pour bien débuter.
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