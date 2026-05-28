Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer la mise en ligne des pages produit de River City Saga Journey to the West: The Battle of India, dont la sortie est prévue le 4 juin 2026 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Steam®. Une bande-annonce promotionnelle a également été dévoilée.

La page produit de River City Saga Journey to the West: The Battle of India est désormais en ligne !

Ce titre s’inspire de La Pérégrination vers l’Ouest, l’un des Quatre grands romans classiques chinois, dans la continuité de Romance of the Three Kingdoms.

Pensé comme un roguelike à forte rejouabilité où les joueurs deviennent plus puissants à chaque partie, le jeu peut être apprécié à son propre rythme en solo.

À l’occasion du lancement des pages produit, une bande-annonce a été publiée ! Cette vidéo met en avant les trois personnages principaux — Son Goku, Zhu Bajie et Sha Wujing — en pleine action. Ne la manquez pas ! Qu’est-ce que River City Saga Journey to the West: The Battle of India ?