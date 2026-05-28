Atari annonce la disponibilité de RollerCoaster Tycoon Classic sur Nintendo Switch 2 dès aujourd’hui, en même temps que sur PlayStation 4 et Xbox One. Cette version Switch 2 inclut des optimisations techniques adaptées à la nouvelle console, tout en conservant le contenu complet du remaster sorti en 2017.

RollerCoaster Tycoon Classic est une refonte du simulateur de gestion de parcs d’attractions combinant les meilleurs éléments de RollerCoaster Tycoon (1999) et RollerCoaster Tycoon 2 (2002), avec les trois extensions officielles : Toolkit, Wacky Worlds et Time Twister. Le jeu permet de concevoir des montagnes russes et des attractions, d’aménager des parcs, de gérer le personnel et les finances, tout en proposant 95 scénarios classiques issus des deux premiers opus. Le style graphique isométrique rétro et la bande-son originale sont conservés, tandis que le gameplay repose sur des centaines de types de montagnes russes, de boutiques et d’équipements.

La version Nintendo Switch 2 propose une résolution améliorée et un support des contrôles souris via les Joy-Con 2, offrant une précision accrue pour la construction et la gestion. Le jeu est disponible sur l’eShop au prix de $29.99 / €29.99 / £26.99, tandis que les versions PlayStation 4 et Xbox One sont proposées à $24.99 / €24.99 / £22.49. Les joueurs ayant déjà acheté RollerCoaster Tycoon Classic sur Nintendo Switch peuvent acquérir un Upgrade Pack pour la version Switch 2 au prix de $5 / €5 / £4.50.

RollerCoaster Tycoon Classic a été lancé initialement sur mobile (iOS et Android) le 21 décembre 2016, puis sur PC (Steam et GOG) le 28 septembre 2017, sur Nintendo Switch le 5 décembre 2024, et enfin sur PlayStation 5 et Xbox Series le 27 mars 2026. Cette nouvelle édition sur Switch 2, PS4 et Xbox One permet ainsi au jeu d’être accessible sur toutes les consoles de huitième et neuvième génération.