Une rumeur récente indique que Call of Duty: Modern Warfare 4, le prochain opus de la célèbre franchise de tir à la première personne, fera son apparition sur la Nintendo Switch 2. Cette information, relayée par le compte NateTheHate, connu pour ses informations fiables dans le milieu du jeu vidéo, suggère que le jeu sera bien disponible sur la nouvelle console de Nintendo dès son lancement ou peu après.

Selon NateTheHate, Call of Duty: Modern Warfare 4 serait le premier titre de la série à débarquer sur la Nintendo Switch 2, marquant ainsi un retour de la franchise sur une console Nintendo après une absence de plus de dix ans, depuis les débuts de la Wii U en 2012. Cette annonce intervient après que Microsoft ait confirmé son intention d’amener la franchise Call of Duty sur la Nintendo Switch 2, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée par Activision.

Le jeu devrait être révélé prochainement, avec des indices suggérant que l’intrigue se déroulerait autour de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Un teaser officiel d’Activision semble confirmer cette direction, en mettant en avant une ambiance liée à la péninsule coréenne. Par ailleurs, des fuites attribuées à billbil-kun évoquent un key art pour Modern Warfare 4:

Si cette rumeur se confirme, Call of Duty: Modern Warfare 4 pourrait bien être l’un des premiers grands titres à bénéficier d’une sortie Day One sur Nintendo Switch 2, offrant ainsi aux joueurs une expérience optimisée dès le lancement de la console. Reste à attendre une annonce officielle d’Activision ou de Microsoft pour valider ces informations.