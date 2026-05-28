Sortie le 11 Novembre 2025 sur Steam et PS5, le jeu à toujours été prévu sur Nintendo Switch, sans pour autant nous donnés de dates ou de fenêtre de sortie.

Mais Micromania propose le jeu en précommande sur Nintendo Switch à la date du 11 Août 2026 au prix de 29.99€ (soit le même prix que sur PS5). Pour l’instant les autres marchands n’ont rien proposé et le site de THQ Nordic n’en parle pas.

Cette version Switch arrive après un lancement sur PC qui a soufflé le chaud et le froid. À sa sortie, le jeu a en effet reçu un accueil mitigé et conserve aujourd’hui des évaluations moyennes sur Steam. Les premiers acheteurs ont pas mal critiqué l’optimisation et la présence de bugs au lancement. Depuis, les développeurs ont enchaîné les patchs correctifs pour redresser la barre, et cette version Switch devrait logiquement bénéficier de tout ce travail de nettoyage en amont.

Ancaria est au bord du gouffre. L’Énergie T, le mystérieux pouvoir qui autrefois était source de prospérité, répand maintenant corruption, conflit, et chaos. Au milieu des trahisons et de la guerre, six héros se démarquent, chacun ayant son propre parcours, ses propres capacités et sa propre destinée dans un monde ouvert rempli de vie.

Dans cette version remastérisée du RPG culte Sacred 2: Fallen Angel, les joueurs redécouvrent un monde fantastique gigantesque rempli de centaines de quêtes, de dangereux donjons, et d’arts martiaux uniques à maîtriser. Combattez des créatures monstrueuses, découvrez d’anciens secrets, et façonnez votre personnage grâce au butin que vous récupérez, aux niveaux que vous gagnez et au système de personnalisation approfondi.

Avec des mécaniques de combat affinées, une interface moderne, une prise en charge complète des manettes et l’inclusion de toutes les extensions, cette version redonne vie à un titre culte, que vous revisitiez Ancaria ou que vous y entriez pour la première fois.

De plus, vous bénéficierez également d’un bonus spécial : la version d’origine de l’édition classique complète de Sacred 2 Gold, vous permettant de découvrir le jeu comme il était lors de sa sortie d’origine.