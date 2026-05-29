Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé aujourd’hui le lancement de LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION, l’édition Nintendo Switch™ 2 de LITTLE NIGHTMARES II. Cette nouvelle édition propose une résolution supérieure et des effets visuels améliorés par rapport à la version Nintendo Switch™.

Dans ce jeu d’aventure à suspense, les joueurs incarneront Mono, un jeune garçon prisonnier d’un monde déformé par les transmissions inquiétantes émises par une tour lointaine. Guidé par Six, la jeune fille au ciré jaune, Mono s’engage dans un voyage qui l’amènera à découvrir les sombres secrets de la tour de l’émetteur afin de sauver sa nouvelle amie d’un destin tragique. Mais leur parcours ne sera pas simple car Mono et Six devront faire face à une série de dangers venant des terribles habitants de ce monde.

LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch 2 et également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.