KRAFTON, Inc. Annonce que son studio Dreamotion lance My Little Puppy sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. La version numérique est désormais disponible sur PlayStation 5, tandis que celle pour Nintendo Switch sera disponible plus tard dans la journée, à 15h. La sortie de l’édition physique est prévue pour le 25 juin.

My Little Puppy est un jeu d’aventure en solo axé sur l’histoire, où les joueurs incarnent Bong-gu, un Welsh Corgi vivant au paradis des chiens, au-delà du pont arc-en-ciel. Alors que Bong-gu part à la rencontre de son maître bien-aimé qui vient de rejoindre l’au-delà, les joueurs vivent une histoire touchante, presque un conte, sur l’amour, la séparation et les retrouvailles. Avec des commandes intuitives et un niveau de difficulté modéré, le jeu est pensé pour les joueurs de tous âges et capture la douceur du monde canin comme renifler, aboyer, courir et sauter.

Inspiré du dicton : « Lorsque tu quitteras ce monde, le chien qui t’a précédé t’accueillera chaleureusement. », le joueur guide Bong-gu à travers des paysages magnifiques, dont des déserts, des montagnes enneigées et des plages. En chemin, il rencontre des personnes et des chiens décédés mais qui n’ont pas encore trouvé la paix.

La version console propose également toute une gamme d’objets de personnalisation exclusifs qui permettent aux joueurs d’habiller Bong-gu avec des costumes de dinosaures, des écharpes, des lunettes, des sacs et bien plus.

Déjà sorti sur PC via Steam, My Little Puppy a reçu un accueil extrêmement favorable avec une note très positive sur la plateforme, et a attiré l’attention lorsque des steamers et créateurs de contenus internationaux ont partagé leurs réactions émouvantes face à l’histoire.

« Nous sommes ravis de faire découvrir My Little Puppy à encore plus de joueurs grâce à sa sortie sur console », a déclaré Junyoung Lee, PDG de Dreamotion. « Nous espérons que cette histoire apportera chaleur et réconfort aux joueurs. »