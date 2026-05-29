Silver Lining Interactive, le développeur indépendant français Sunny Lab sont heureux d’annoncer que The Witch’s Bakery sera officiellement lancé en août 2026, distribué en édition physique en France par Maximum Entertainment sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Ce RPG d’aventure magique invite les joueurs à se plonger dans l’histoire touchante de Lunne, une jeune sorcière ouvrant sa propre boulangerie au cœur du Paris contemporain. Après une campagne Kickstarter couronnée de succès et plus de 150 000 ajouts aux listes de souhaits sur Steam, accompagnés d’un accueil extrêmement positif de la démo, les équipes ont hâte de voir The Witch’s Bakery prendre sa place parmi les classiques chaleureux et réconfortants des jeux indépendants.

Une symphonie de magie : collaboration avec Cécile Corbel

Nous sommes ravis de vous annoncer une collaboration musicale officielle avec la compositrice de renommée mondiale Cécile Corbel. Connue pour avoir été la première compositrice non japonaise à travailler pour le Studio Ghibli sur le film Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs, Cécile Corbel apportera sa touche musicale envoûtante et son univers artistique fantaisiste au monde de The Witch’s Bakery. Ce partenariat promet d’imprégner le voyage parisien de Lunne du même sentiment d’émerveillement et de magie qui a captivé les fans de Ghibli à travers le monde.

La magie devient tangible avec l’édition physique

Pour les collectionneurs qui estiment qu’un jeu n’est vraiment « chez eux » que lorsqu’il trône sur une étagère, The Witch’s Bakery sortira en version physique sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Grâce à cette première édition physique, la magie du voyage parisien de Lunne pourra être tenue entre les mains, exposée et chérie par les fans du monde entier ! Les précommandes sont désormais ouvertes.

Chaque exemplaire physique comprend :

Le jeu The Witch’s Bakery :explorez l’histoire de Lunne et guérissez les cœurs des Parisiens !

Un livre de recettes numérique : une lettre d’amour aux boulangeries Françaises.

À propos de The Witch’s Bakery :

The Witch’s Bakery est un RPG d’aventure chaleureux qui raconte l’histoire d’une joyeuse sorcière qui ouvre sa boulangerie dans le Paris moderne. Elle possède un pouvoir spécial : elle peut voir dans le cœur des gens et guérir leurs émotions grâce à la magie !

VOTRE QUOTIDIEN EN TANT QUE SORCIÈRE-BOULANGÈRE À PARIS

Vous incarnez Lunne, qui vient d’arriver en ville ! Chaque journée est divisée en trois phases :

La journée, pendant laquelle Lunne gère sa boulangerie et sert ses clients avec l’aide de ses amis.

La soirée, pendant laquelle Lunne explore Paris, tisse des liens, découvre les secrets de la ville et se penche sur les problèmes sentimentaux de ses amis.

La nuit, où Lunne se repose, améliore ses pouvoirs magiques, décore sa boulangerie et passe du temps dans son atelier confortable.

L’histoire progresse au fil des jours, à mesure que vous gagnez de l’expérience, de l’argent et de la renommée, que vous vous faites de nouveaux amis et que vous guérissez leur cœur.

UN PARIS HAUT EN COULEURS DANS UNE AVENTURE JOYEUSE

Une fois votre journée de travail terminée, vous pouvez visiter plusieurs quartiers de Paris pour rencontrer les personnages principaux, participer à des activités pour acquérir de nouvelles compétences, acheter des livres pour découvrir de nouvelles recettes, etc. Chaque quartier a ses propres personnages, activités et boutiques !

UNE HISTOIRE SUR LES ÉMOTIONS ET LA VULNÉRABILITÉ

Pour certaines personnes, leurs émotions sont si profondément enfouies que Lunne doit pénétrer dans leur cœur pour les aider. Elle entre dans leur « palais du cœur », un espace magique où les émotions et les pensées prennent forme. Lunne doit guider l’émotion personnifiée vers le cœur.

À l’intérieur du palais du cœur, Lunne découvre les luttes les plus profondes de la personne et trouve l’ingrédient clé dont elle a besoin pour confectionner un pain qui la guérira !