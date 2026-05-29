Un remake de Rayman Legends, intitulé Rayman Legends Retold, devrait être officiellement dévoilé d’ici le 2 juin, selon plusieurs sources concordantes. Le jeu est actuellement attendu pour une sortie le 1er octobre 2026, avec des éditions physiques prévues sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 au prix de 39,99 dollars. Le développement serait assuré par Ubisoft Montpellier, le studio à l’origine de la série originale, et intégrerait un mode multijoueur en ligne pour jusqu’à quatre joueurs.

Les premières rumeurs concernant ce projet remontent à plusieurs années, mais les informations se sont multipliées ces dernières semaines. Selon le leaker Billbil-kun, une précommande devrait être disponible dès le 2 juin à partir de 1h00 PT / 4h00 ET, bien que cette date soit présentée comme une limite maximale plutôt qu’une certitude. D’autres sources, comme Insider Gaming, confirment une sortie fixée au 1er octobre 2026, tandis que NatetheHate évoque une annonce lors du State of Play du 2 juin, sans que cette information ne soit pour l’instant corroborée par les autres rapports. Un logo officiel du jeu a été partagé sur les réseaux sociaux dès le 27 mai, renforçant la crédibilité des fuites, même si son apparition soudaine avait initialement suscité des doutes.

Ubisoft Montpellier, connu pour avoir travaillé sur la série Rayman ainsi que sur des titres comme Prince of Persia, serait à l’origine du développement de ce remake. Le studio aurait bénéficié de l’apport de l’ancienne équipe de Prince of Persia pour moderniser l’expérience, dans un contexte où plusieurs remakes ont récemment été annulés, notamment Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Le projet, initialement évoqué sous le nom de code Project Steambot, aurait ainsi échappé aux vagues de suppressions de projets observées début 2026.

D’un point de vue visuel et technique, Rayman Legends Retold devrait conserver l’essence du jeu original tout en apportant plusieurs modifications notables. Rayman lui-même ferait l’objet d’un léger redesign, avec deux yeux distincts au lieu d’un seul, des détails accrus sur ses chaussures et ses lacets de pull noués différemment. Le jeu conserverait son gameplay principal en 2D, mais intégrerait des mécaniques en 2.5D, notamment des segments en 3D inspirés de Star Fox, où le joueur pourrait chevaucher un dragon pour tirer sur des ennemis. Un nouveau scénario, centré sur un antagoniste inédit, serait également au programme.

Côté contenu additionnel, plusieurs skins seraient disponibles pour Rayman et Globox, incluant des designs issus des premiers opus de la série (Rayman 1, Rayman 3), ainsi que des collaborations avec d’autres franchises comme Astro Bot et Clair Obscur: Expedition 33. Le mode multijoueur en ligne pour quatre joueurs, absent de l’original, serait ainsi une nouveauté majeure, tout comme les boss battles en 3D où les adversaires attaquent depuis différentes directions. Les musiques, déjà un point fort de Rayman Legends, devraient être remasterisées pour l’occasion.

Les plateformes ciblées incluent la Nintendo Switch 2, où le jeu serait disponible en édition physique, ainsi que la PlayStation 5. Bien que les détails sur les versions numériques pour d’autres plateformes restent flous, Rayman Legends est déjà accessible sur Nintendo Switch via l’édition Definitive Edition sortie en 2017. Aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle sortie sur Xbox Series ou PC à ce stade. Les éditions physiques, limitées à la PS5 et à la Switch 2, seraient proposées au prix de 39,99 dollars, avec une réduction de lancement possible lors de l’annonce officielle.

Les rumeurs suggèrent que des journalistes auraient été invités à tester une version du jeu dès le 20 mai, renforçant la probabilité d’une révélation prochaine. Cependant, les contradictions entre les différentes sources (notamment sur la date exacte de l’annonce) laissent planer une certaine incertitude quant aux détails définitifs. Ubisoft n’a pour l’instant pas réagi officiellement à ces fuites, et aucune confirmation n’a été apportée concernant les segments 3D, les skins ou le nouveau scénario.

Rayman Legends, sorti initialement en 2013 sur Wii U, est considéré comme l’un des meilleurs titres de la série, salué pour son level design, sa bande-son et son gameplay coopératif. Ce remake, s’il se concrétise, pourrait offrir une expérience modernisée tout en conservant l’esprit de l’original, dans un contexte où la franchise semble connaître un regain d’intérêt après des années de relative discrétion. Les joueurs devront patienter jusqu’au 1er octobre 2026 pour en savoir plus, à moins qu’une annonce officielle ne vienne précéder cette date lors d’un événement à venir.