Annapurna Interactive a confirmé aujourd’hui qu’un problème technique empêche l’application du discount de 100 % destiné aux joueurs ayant déjà acheté Stray en version numérique sur Nintendo Switch 1. Le studio précise que cette réduction gratuite, initialement prévue pour compenser la transition vers la version Switch 2, n’est pas correctement appliquée en raison d’une erreur sur la plateforme de distribution. Annapurna Interactive a reconnu l’incident via ses réseaux sociaux et s’est engagé à travailler avec Nintendo pour résoudre le dysfonctionnement « dans les prochains jours ».

Dans un message publié sur X, le studio a indiqué que « la sortie de Stray sur Nintendo Switch 2 devait inclure un discount à 100 % pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu en version numérique sur Switch 1 (hors Japon) ». Cependant, « en raison d’une erreur sur le backend du storefront, cette réduction n’est pas correctement appliquée ». Un second message sur Bluesky a ajouté : « Nous travaillons avec Nintendo pour corriger cela dans les prochains jours et présentons nos excuses pour le désagrément occasionné. »

La question des propriétaires de la version physique de Stray sur Switch 1 reste en suspens. Plusieurs joueurs et observateurs ont souligné que l’annonce d’Annapurna ne mentionne explicitement que les détenteurs de la version numérique. Le studio n’a pas encore répondu aux interrogations concernant une éventuelle extension de l’offre aux acheteurs de l’édition physique. L’équipe éditoriale a contacté Annapurna Interactive pour obtenir des clarifications et s’est engagée à mettre à jour l’article dès réception d’une réponse.

Côté disponibilité, Stray est désormais accessible sur Nintendo Switch 2 via le Nintendo eShop au prix de 23,99 £ / 29,99 $, avec une réduction de lancement de 40 % ramenant le tarif à 14,39 £ / 17,99 $ jusqu’au 17 juin. Cette version Switch 2 propose des améliorations techniques, dont des visuels en 4K, une meilleure fluidité d’affichage et la prise en charge des contrôles à la souris, bien que l’utilisation de cette dernière doive être évitée lorsque le chat protagoniste est à l’écran.