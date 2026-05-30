Delkin Devices, un fabricant leader de solutions de stockage flash, annonce le lancement d’une nouvelle gamme de cartes microSD Express spécialement conçues pour exploiter pleinement les performances de la Nintendo Switch 2. Disponibles en 128 Go, 256 Go et 512 Go, ces cartes offrent des vitesses de transfert bien supérieures à celles des microSD traditionnelles, réduisant ainsi les temps de chargement, accélérant les téléchargements et améliorant la réactivité globale du système.

🔹 Des performances de nouvelle génération pour la Nintendo Switch 2

Les cartes microSD Express de Delkin s’appuient sur la technologie microSD Express, qui utilise une interface PCIe et le protocole NVMe. Cette architecture avancée permet des transferts de données bien plus rapides que les cartes microSD UHS-I classiques, offrant aux joueurs une expérience optimisée pour les jeux modernes, dont les fichiers peuvent atteindre des tailles importantes. Grâce à ces cartes, les lancements de jeux, les transitions entre parties et les téléchargements deviennent plus fluides, tandis que la réactivité du système est significativement améliorée.

Yosi Pinto, président de la SD Association, a salué cette innovation : « La technologie SD Express représente la prochaine évolution des performances du stockage amovible, ouvrant la voie à des applications innovantes dans le gaming et les appareils dotés d’IA. Le lancement de Delkin est un excellent exemple de l’élan croissant autour de l’écosystème SD Express. »

🔹 Des capacités adaptées à tous les profils de joueurs

Avec la croissance continue des tailles de fichiers des jeux Nintendo Switch 2, un stockage haute capacité est devenu indispensable pour les joueurs souhaitant télécharger des titres en numérique, capturer des moments de jeu ou conserver de vastes bibliothèques de jeux.

128 Go : Idéal pour les joueurs occasionnels et les contenus téléchargeables.

: Idéal pour les joueurs occasionnels et les contenus téléchargeables. 256 Go : Une capacité intermédiaire pour les joueurs dont la bibliothèque numérique s’agrandit.

: Une capacité intermédiaire pour les joueurs dont la bibliothèque numérique s’agrandit. 512 Go : La solution haut de gamme pour les joueurs exigeants et les titres AAA volumineux.

🔹 Durabilité et fiabilité pour une utilisation intensive

Les cartes microSD Express de Delkin sont conçues pour résister aux conditions exigeantes du gaming. Leur construction robuste garantit une longévité accrue, protégeant ainsi les sauvegardes de jeux, les captures d’écran, les vidéos et les contenus téléchargés. Elles offrent une fiabilité optimale, même lors d’utilisations prolongées, assurant une protection constante des données précieuses des joueurs.

🔹 Disponibilité et compatibilité

Ces nouvelles cartes microSD Express de Delkin Devices seront bientôt disponibles via les distributeurs agréés et partenaires commerciaux du monde entier, permettant aux joueurs de la Nintendo Switch 2 d’accéder à une solution de stockage performante et adaptée à leurs besoins.

Avec l’évolution rapide de l’industrie du gaming vers des solutions de stockage amovible toujours plus performantes, les cartes microSD Express de Delkin s’imposent comme un choix idéal pour tirer le meilleur parti de la Nintendo Switch 2.