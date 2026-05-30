ININ Games a partagé des informations techniques précises concernant la version Nintendo Switch 2 de Shenmue 3 Enhanced, tandis que Yu Suzuki, le créateur de la série, a évoqué lors d’un entretien avec Nintendo Life les perspectives d’avenir pour la franchise, notamment la possibilité de voir les deux premiers opus débarquer sur la nouvelle console de Nintendo.

Le développement de Shenmue 3 Enhanced est encore en cours, mais les premières indications suggèrent une résolution cible de 1920×1080 pour la version Switch 2. Concernant le framerate, les développeurs ont indiqué qu’un taux variable entre 60 et 120 images par seconde était envisageable, bien que la priorité actuelle semble se porter sur un framerate fixe à 60 FPS. « Nous pourrions opter pour un taux variable de 60 à 120, mais pour l’instant, nous essayons de garantir un framerate stable à 60 images par seconde, et il ne semble pas possible de dépasser ce seuil de manière significative. Un framerate verrouillé à 60 nous semble donc plus raisonnable pour cette version », a expliqué l’équipe d’ININ. La résolution est déjà définie à 1920×1080, et les deux options de framerate pourraient être mises en place si nécessaire.

Cette édition Enhanced de Shenmue 3 se distingue par des améliorations graphiques et des ajustements de gameplay destinés à faciliter la progression des joueurs. Parmi les modifications notables figurent un système de stamina optionnel, une restauration automatique de la santé avant les combats, ainsi qu’une réduction des obstacles financiers pour permettre une avancée plus fluide dans l’aventure. Des options supplémentaires, comme le saut des cinématiques et des conversations, ainsi qu’un élargissement de la fenêtre de timing pour les QTE, ont également été intégrées. Ces changements s’appuient en grande partie sur les retours des joueurs, tout en cherchant à préserver l’atmosphère caractéristique de la série.

Yu Suzuki, interrogé sur l’équilibre entre modernisation et fidélité à l’esprit original de Shenmue, a souligné que l’objectif était d’ajuster uniquement les éléments nécessitant une mise à jour, sans altérer ce qui fait l’identité de la franchise. « Plutôt que de rendre le jeu trop moderne, notre priorité a été de préserver ce qui fait que Shenmue reste Shenmue, tout en l’adaptant aux attentes actuelles », a-t-il déclaré. Il a également évoqué l’expérience du crowdfunding pour Shenmue 3, qualifiée de « très significative » pour établir un lien direct avec les fans, tout en reconnaissant les défis spécifiques liés à ce modèle de financement. Bien que certains aspects initialement prévus n’aient pu être réalisés en 2019, Suzuki a tenu à souligner que l’essentiel de l’histoire, de l’univers et de l’ambiance quotidienne de Bailu Village et Niaowu avait été conservé, offrant une continuité avec le voyage de Ryo Hazuki.

Interrogé sur les améliorations les plus marquantes de cette édition Enhanced, Suzuki a mis en avant les avancées visuelles et les ajustements de qualité de vie, tels que le saut des cinématiques, les réglages de caméra et les modifications apportées aux QTE. « J’espère que les joueurs percevront ces changements comme une expérience plus accessible, tout en conservant l’atmosphère originale du jeu », a-t-il précisé. Les ajouts comme la restauration de santé avant les combats ou l’élargissement des fenêtres de timing des QTE ne visent pas à modifier l’essence du gameplay, mais à permettre à un public plus large de profiter pleinement de l’aventure jusqu’à son terme.

Lors de l’entretien, Yu Suzuki a également abordé la possibilité de voir les deux premiers opus de la série débarquer sur Nintendo Switch 2. « Si SEGA est favorable à ce projet, je pense qu’il y aurait un grand intérêt à permettre à davantage de joueurs de découvrir les débuts de l’histoire de Ryo. J’aimerais que ceux qui ont découvert la série avec Shenmue III puissent vivre les deux premiers chapitres, et je serais ravi que la franchise devienne plus accessible », a-t-il expliqué. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la philosophie de la série, qui, selon Suzuki, ne se limite pas à suivre une intrigue, mais propose une immersion où le joueur « vit » dans le monde du jeu. « Les habitants de la ville, le passage du temps, les conversations anodines et chaque détour restent gravés dans la mémoire du joueur. Ce n’est pas seulement l’histoire de Ryo qui compte, mais aussi le sentiment d’avoir soi-même passé du temps dans cet univers », a-t-il ajouté.

Suzuki a également reconnu l’influence de Shenmue sur d’autres titres, citant Animal Crossing comme un exemple de jeu partageant le concept de « liberté » (FREE, pour Full Reactive Eyes Entertainment), une philosophie centrale de la série. Interrogé sur les chances de voir la franchise se poursuivre, il s’est montré ouvert à d’autres formes de narration, comme l’anime, tout en concluant par un simple « Oui » à la question d’une possible suite.