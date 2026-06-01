Le studio indépendant Atlantis Studio a annoncé Beyond the Dark: Nightwatch, une expérience d’horreur coopérative à deux joueurs conçue comme une exclusivité pour la Nintendo Switch 2. Ce titre se distingue par son approche asymétrique, où la communication entre les participants devient à la fois l’outil essentiel et le principal risque pour la survie dans un environnement hostile.

Dans Beyond the Dark: Nightwatch, l’un des deux joueurs se retrouve seul à l’intérieur d’une maison profondément troublante, hantée par une présence invisible dans l’ombre. L’objectif commun est de s’échapper, mais cette mission ne peut être accomplie sans l’aide d’un second joueur qui observe la situation depuis une perspective différente. Les deux participants sont ainsi séparés par leur point de vue, mais liés par un objectif partagé qui exige une coordination constante et une stratégie en temps réel.

Le gameplay repose entièrement sur cette dynamique asymétrique, où chaque joueur dispose d’informations distinctes et complémentaires. Les décisions doivent être prises collectivement, les indices interprétés ensemble, et les actions synchronisées pour éviter les pièges et les menaces invisibles. La communication devient alors le cœur du système de jeu : une instruction claire peut sauver la partie, tandis qu’un malentendu peut sceller le destin des deux joueurs. Les développeurs insistent sur cette mécanique, soulignant que la survie dépend entièrement de la capacité des participants à dialoguer, analyser et réagir en parfaite synchronisation.

L’environnement dans lequel se déroule l’expérience est décrit comme une maison profondément troublante et claustrophobique, peuplée d’anomalies, de secrets et de dangers invisibles. L’atmosphère oppressante sert de cadre à une exploration où chaque détail peut révéler une partie de la solution ou annoncer une menace imminente. Les joueurs doivent donc combiner leurs observations pour reconstituer la logique de la maison, résoudre ses énigmes et trouver un moyen de s’échapper avant que le temps ne leur échappe.