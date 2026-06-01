L’Entertainment Software Rating Board (ESRB) a récemment classé une nouvelle version de Minecraft spécifiquement pour la Nintendo Switch 2. Cette entrée distincte dans la base de données de classification indique qu’un portage natif du jeu est en développement, un an après le lancement de la console.

À ce jour, Minecraft est déjà accessible sur la Nintendo Switch 2 via la compatibilité rétroactive, permettant aux joueurs d’exécuter la version originale de la Nintendo Switch 1. Cependant, un portage natif pourrait apporter des améliorations significatives en termes de performances, de qualité d’image, de stabilité et d’autres aspects techniques.

Bien que la version actuelle de Minecraft sur Nintendo Switch ait connu un succès commercial notable, elle présentait certaines limitations. Un portage dédié à la nouvelle console pourrait donc offrir une expérience optimisée pour les joueurs. Une annonce officielle pourrait être faite lors d’un prochain événement, bien qu’aucune confirmation n’ait encore été donnée.