Le studio finlandais Domesticated Ant Games et l’éditeur français Dear Villagers ont révélé Gravity Circuit 2, la suite du jeu d’action 2D acclamé par la critique. Ce nouveau titre sortira en 2027 sur PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 et Nintendo Switch, prolongeant l’univers du premier opus.

Pour célébrer cette annonce, Domesticated Ant Games et Dear Villagers offrent une version gratuite de Gravity Circuit sur Steam du 1er juin 2026 à 19h00 CEST au 14 juin 2026, dans le cadre de la Dear Villagers Publisher Sale.

L’histoire de Gravity Circuit 2 se déroule des années après les événements du premier jeu, dans une Kernel City reconstruite, désormais menacée par une nouvelle invasion de l’armée Hunter. Les joueurs retrouveront Kai comme personnage jouable, tout en découvrant Cable, un nouveau protagoniste aux capacités radicalement différentes.

Kai conserve son style de combat en corps-à-corps, tandis que Cable apporte une approche plus longue distance, avec des projectiles, des sauts multiples pouvant infliger des dégâts aux ennemis, et des pouvoirs permettant de transformer les adversaires vaincus en débris utilisables comme munitions. Le jeu permettra de basculer entre les deux personnages avant chaque mission, offrant ainsi une expérience de gameplay renouvelée à chaque partie.

Pour affronter cette nouvelle menace, Gravity Circuit 2 introduit plusieurs outils pour enrichir les compétences des deux héros. Les Booster Chips et les Burst Techniques viendront modifier leurs capacités et leurs statistiques, tandis qu’un système de progression permettra d’obtenir des Circuit Shards en battant les boss. Ces shards débloqueront de nouvelles aptitudes pour les deux personnages simultanément.

Le gameplay conserve l’essence du premier opus : des niveaux 2D dynamiques mêlant phases de plateforme intense et combats, le tout dans un environnement riche en secrets à découvrir. La bande-son, composée par Dominic Ninmark – déjà à l’origine de la musique du premier Gravity Circuit –, promet de renforcer l’immersion avec une nouvelle sélection musicale adaptée à l’univers revisité de Kernel City.