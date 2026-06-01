Pour bien commencer le mois, je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juin 2026, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Star Fox est une aventure riche en action basée sur Star Fox 64 de la Nintendo 64. Découvrez de nouveaux modes de jeu (et redécouvrez ceux qui font leur retour) en vous lançant dans une périlleuse mission pour sauver le système Lylat – désormais encore plus détaillé grâce à une refonte visuelle complète du jeu. Le scientifique dément Andross cherche à prendre le contrôle du système stellaire Lylat, et seul Fox McCloud et l’équipe Star Fox se dressent sur sa route. Pilotez votre Arwing et parcourez le système pour affronter les forces ennemies tout en exécutant d’impressionnantes manœuvres aériennes, comme des tonneaux et des looping avant, pour semer vos poursuivants. Trouvez des itinéraires alternatifs à travers le système Lylat au fil de vos parties, en relevant de nouvelles missions et des défis variés. De plus, faites équipe avec vos amis dans le tout nouveau mode multijoueur Battle Mode en 4 contre 4. Star Fox est une adaptation cinématographique du jeu Star Fox 64, proposant des designs de personnages entièrement revus, des décors intégralement remaniés, ainsi que des cinématiques détaillées, des dialogues entièrement doublés et une bande-son orchestrale grandiose. Le jeu inclut également les commandes souris du Joy-Con 2 et une toute nouvelle fonctionnalité GameChat qui vous place aux commandes de votre vaisseau, incarnant vos personnages préférés de l’univers Star Fox. Principales caractéristiques Une aventure modernisée – Star Fox est basé sur le jeu Star Fox 64 et bénéficie d’une refonte visuelle complète exploitant pleinement la puissance et les performances de la Nintendo Switch 2. Explorez des planètes variées et les profondeurs d’une nébuleuse au sein du système Lylat, du monde vibrant de Corneria aux océans désolés et pollués de Zoness. Vous trouverez également de toutes nouvelles cinématiques avec des dialogues doublés et des briefings de mission inédits entre les niveaux, où vous pourrez en apprendre davantage sur les personnages et les mondes qui composent l’univers Star Fox. Un combat spatial intense – Montez à bord de votre Arwing, un chasseur aérospatial haute performance, et utilisez vos lasers pour anéantir les forces ennemies. Vous pouvez aussi freiner en plein vol pour semer vos poursuivants (sans mauvais jeu de mots), déployer la postcombustion pour une poussée supplémentaire, faire un looping avant et, bien sûr, réaliser des tonneaux pour vous défendre contre les tirs entrants. Modes de jeu nouveaux et classiques – Star Fox propose une variété de modes, dont : Mode Campagne – Voyagez à travers de nombreuses planètes, naviguez dans des champs d’astéroïdes et participez à des combats aériens en vol libre. Choisissez la difficulté Facile ou Normale au début et perfectionnez vos compétences pour obtenir toutes les médailles nécessaires au déblocage du niveau Expert. Les objectifs que vous accomplissez, les ennemis que vous vainquez et vos autres actions peuvent modifier votre itinéraire et ce que vous faites dans chaque niveau. Emprunter des routes différentes peut également influencer les niveaux que vous rencontrerez sur votre chemin à travers le système, ce qui vous donne toujours une raison de revisiter chaque mission.

Mode Défi – Rejouez les niveaux déjà terminés et relevez de nouveaux objectifs et défis variés, dont certains absents du mode Campagne. Les défis sont disponibles en difficulté Normale ou Expert.

Mode Bataille – Rassemblez votre équipage pour participer à des combats aériens inédits en 4 contre 4, avec jusqu’à huit joueurs répartis entre l’Équipe Star Fox et l’Équipe Star Wolf. Ce mode propose trois niveaux avec des objectifs différents : prendre le contrôle d’une zone désignée sur Corneria, collecter des cristaux d’énergie sur Fichina, ou récupérer du fret auprès de pirates spatiaux dans le Secteur Y. Participez à des batailles en équipe en ligne via des parties privées, ou affrontez des joueurs proches ou lointains. Grâce à GameShare³, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter dans les airs, localement ou en ligne via GameChat. Si le partage de jeu en ligne n’est disponible que sur les systèmes Nintendo Switch 2, le GameShare local permet de partager les jeux compatibles avec les systèmes Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Fonctionnalités supplémentaires de la Nintendo Switch 2 Commandes souris du Joy-Con 2 – Si vous jouez seul en mode Campagne et/ou Défi, vous pouvez basculer en toute transparence entre les commandes par boutons et la souris avec la manette Joy-Con 2. La fonction souris permet un visé plus intuitif, et si un ami se joint à vous, que ce soit sur la même console ou via GameShare par GameChat, il pourra assurer le rôle de tireur pendant que vous vous concentrez sur le pilotage (ou l’inverse !). Avatars de personnages et filtres AR dans GameChat – Apparaissez sous les traits de Fox McCloud ou de n’importe quel membre de son équipage pendant que vous discutez avec des amis, grâce à un avatar interactif qui reflète vos expressions et vos mouvements dans GameChat⁴. Avec les filtres AR du jeu, vous pouvez également ajouter une paire d’oreilles digne de Star Fox ou un bec inspiré de Falco qui bouge lorsque vous parlez.

Cette version de FINAL FANTASY VII REBIRTH comprend également la fonctionnalité « Aides de jeu », introduite lors de la sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2 et les plateformes Xbox. La fonctionnalité « Aides de jeu » octroie des PM, des PV, une durée des combats et une jauge ATB illimités, la capacité d’infliger 9 999 points de dégâts, davantage de facilité à acquérir des compétences d’arme ainsi que d’autres avantages qui simplifient le jeu et permettent aux joueurs de se concentrer sur l’histoire et le combat hybride. FINAL FANTASY VII REBIRTH est une nouvelle aventure indépendante qui vous fera découvrir une immense planète pleine de vie. Dans ce jeu, Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII fuient la cité dystopique de Midgar et explorent le vaste monde alentour. À la poursuite de Séphiroth, un être tout droit surgi du passé de Cloud et déterminé à contrôler le monde, ces héros inattendus unissent leurs forces à celles de nouveaux compagnons comme Yuffie, la shinobi vaillante, et Cait Sith, un chat robotique moqueur. FINAL FANTASY VII REBIRTH est une expérience inoubliable, pleine de rebondissements, de personnages mémorables et d’environnements à couper le souffle, qui plaira aussi bien aux vétérans qu’aux nouveaux joueurs.

Né de la légendaire série PES, eFootball™ Kick-Off! marque la toute première apparition de la franchise sur une console Nintendo. Le jeu propose une expérience de football accessible et dynamique, pensée pour jouer à tout moment et partout, en solo ou entre amis, hors ligne comme en ligne. Célébrant plus de 30 ans de jeux de football, eFootball™ Kick-Off! réunit des équipes nationales et des clubs du monde entier, avec des joueurs de premier plan et des légendes emblématiques. Que ce soit en s’affrontant sur la scène internationale ou en constituant une équipe de rêve, les fans pourront retrouver toute la passion, l’intensité et le spectacle du sport le plus populaire au monde. Programmée pour coïncider avec le plus grand tournoi international de football organisé cet été en Amérique du Nord, la sortie du jeu place les joueurs au cœur des plus grands moments du football. Alors que 48 des meilleures équipes nationales s’affrontent pour le titre mondial, eFootball™ Kick-Off! invite les fans à entrer sur le terrain et à créer leurs propres moments inoubliables. Modes de jeu et fonctionnalités Circuit mondial : créez votre propre club et participez à des tournois aux quatre coins du monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez les sommets du football international.

créez votre propre club et participez à des tournois aux quatre coins du monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez les sommets du football international. Coupe internationale : la compétition internationale la plus prestigieuse revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale et affrontez les meilleures nations sur la plus grande scène du football, là où l’histoire s’écrit et où se joue le titre ultime.

​*Le mode « International Cup » est prévu en tant que contenu téléchargeable additionnel.

la compétition internationale la plus prestigieuse revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale et affrontez les meilleures nations sur la plus grande scène du football, là où l’histoire s’écrit et où se joue le titre ultime. ​*Le mode « International Cup » est prévu en tant que contenu téléchargeable additionnel. Modes accessibles aux débutants : lancez-vous dans des expériences amusantes et accessibles, comme le football à 6 contre 6, conçu pour offrir une action rapide et de nombreuses occasions de marquer. Le rang reflète les performances et permet aux joueurs de progresser naturellement à mesure qu’ils s’améliorent.

lancez-vous dans des expériences amusantes et accessibles, comme le football à 6 contre 6, conçu pour offrir une action rapide et de nombreuses occasions de marquer. Le rang reflète les performances et permet aux joueurs de progresser naturellement à mesure qu’ils s’améliorent. Jeu local et en ligne : profitez de matchs à tout moment et partout, en jouant en solo, en défiant vos amis avec une connexion locale sans fil, ou en vous mesurant à des joueurs du monde entier dans des compétitions en ligne. Conçu spécifiquement pour la Nintendo Switch™ 2, eFootball™ Kick-Off! mise sur des commandes réactives et une prise en main immédiate, tout en accueillant les nouveaux joueurs et en récompensant la maîtrise tactique et l’esprit de compétition.

Le tout nouveau RPG orienté action des créateurs de BRAVELY DEFAULT et OCTOPATH TRAVELER, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, mêle pour la première fois de somptueux graphismes en HD-2D et un palpitant gameplay d’action-aventure ! Au fin fond d’un continent envahi par les hommes-bêtes se tient le dernier bastion de l’humanité, protégé par une barrière magique : le royaume d’Huther. Suite à la découverte de ruines jusqu’alors inconnues, Elliot l’aventurier et son amie Faie la fée s’aventurent au-delà du royaume. Ils se lancent alors dans un périple qui leur fera traverser non seulement le continent, mais aussi mille ans d’Histoire. Révélez de nouveaux chemins en explorant ce continent sauvage et dévoilez les mystères de son passé. Plongez dans des combats intuitifs en temps réel, au cours desquels vous bénéficierez du soutien stratégique de Faie. Tandis que les destins d’un aventurier et d’une fée s’entrelacent, à vous de dénouer les fils de l’Histoire.

Solarpunk est un jeu de survie dans un monde technologiquement avancé composé d’îles flottantes. Seul ou avec vos amis, vous pouvez construire des bâtiments, cultiver de la nourriture, fabriquer des gadgets et explorer des îles lointaines à bord de votre propre dirigeable. Utilisez la lumière du soleil, le vent et l’eau pour créer un système énergétique et automatiser vos processus, comme la collecte de ressources ou l’arrosage des plantes. 🏠 Construisez librement

Concevez votre base de rêve avec une large gamme de matériaux et de décorations. Créez des espaces chaleureux, ajoutez de petits détails et faites de votre île un vrai chez-vous. Ces bâtiments ont été créés par notre incroyable communauté dans la démo ! ⚡ Système énergétique

Générez de l’électricité à l’aide du vent et du soleil. Les conditions météorologiques influencent la production, alors prévoyez en conséquence. Stockez l’énergie dans des batteries et utilisez l’électricité sans fil pour alimenter votre base. 👥 Multijoueur

Jouez en solo ou avec des amis. Chaque joueur possède son propre inventaire. Vous pouvez construire ensemble ou créer chacun votre coin personnel dans le ciel. 🐷 Animaux & agriculture

Dans Solarpunk, vous vivez en harmonie avec les animaux. Il n’y a pas d’exploitation, seulement la coexistence. Par exemple, les cochons peuvent déterrer des truffes s’ils sont bien traités. Faire pousser fruits et légumes est votre principale source de nourriture : plantez des graines et récoltez-les une fois mûres. 🤖 Automatisation

Automatisez vos tâches avec des drones de transport qui collectent les ressources pour vous – vous laissant plus de temps pour construire et explorer votre maison céleste. ✈️ Dirigeable

Chaque joueur peut construire son propre dirigeable. Utilisez-le pour voyager vers les îles voisines et découvrir de nouvelles ressources.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d’un groupe de marginaux à la personnalité explosive. Enchaînez ollies, kickflips et grinds à travers les plus grandes villes du Japon, mais aussi à travers des prairies, des volcans et des océans. Gagnez un maximum de points pour toujours atteindre le meilleur score possible en réalisant des flips, des tricks et des atterrissages en beauté à bord de votre train personnalisable. Affrontez divers modèles de trains japonais redessinés, gagnez le respect d’un réseau de gangs rebelles clandestins, et transformez vos rivaux en alliés à mesure que vous maîtrisez vos compétences. Progressez de débutant naïf à professionnel chevronné tout en pilotant le train le plus rapide jamais construit et devenez un rider de densha légendaire ! Du mecha magical girl au château en mouvement, en passant par un ver géant mécanique à une armée entière de riders de densha, faites face à une multitude de boss plus fous les uns que les autres à mesure que vous progressez dans l’aventure. Mettez à profit vos toutes nouvelles compétences pour mettre fin à leur course. Voyagez depuis la campagne de Kyushu à travers les métropoles d’Osaka, Tokyo, et bien plus encore, à présent scellées sous des dômes par Miraido. Aventurez-vous à travers tout le Japon, jusqu’aux terres enneigées d’Hokkaido… et au-delà ! Chaque nouvelle région propose de nouveaux défis à relever et de nouvelles règles à enfreindre.

Unrailed 2: Back on Track en rajoute une couche en termes de chaos multijoueur, en local comme en ligne. Faites équipe avec vos amis pour poser vos rails dans de nouveaux mondes générés de façon procédurale, PENDANT que le train avance ! Réfléchissez vite, avec une liberté plus grande que jamais, et surmontez les nouveaux obstacles sur votre route pour empêcher le grand déraillement ! CHOISISSEZ VOTRE TRAJET Le jeu propose maintenant un scénario réparti dans de nouveaux environnements avec des choix d’embranchements : autant dire que vous ne ferez jamais deux fois la même partie. Ces biomes vous réservent de nouveaux événements, des quêtes annexes, des boss intimidants et autres rencontres aléatoires. À vous de vous adapter au quart de tour ! Vous pourrez aussi donner votre touche personnelle à l’histoire de vos personnages grâce à de nouvelles apparences à débloquer. VOTRE AVENTURE NE FAIT QUE S’AMÉLIORER Chaque expédition de votre équipe est plus marquante que la précédente, grâce à de nouvelles récompenses et améliorations permanentes qui vous donnent des capacités modifiant le gameplay, ainsi que de nouveaux moteurs, wagons et extensions à débloquer : de quoi tester une multitude de configurations de trains. Chaque locomotive perdue est l’occasion de reconstruire et de repartir… sur de nouveaux rails ! CRÉEZ, PARTAGEZ ET JOUEZ AVEC LA COMMUNAUTÉ Le mode Contrôleur de terrain inédit vous permet de laisser libre cours à votre imagination pour créer vos propres cartes, les partager avec la communauté Unrailed et peut-être voir votre création mise en avant par le développeur. Si vous n’êtes pas d’humeur créatrice, parcourez les innombrables créations des autres joueurs pour renouveler à jamais le plaisir ! COMPÉTITION COOPÉRATIVE Assouvissez vos pulsions compétitives en vous tirant la bourre avec une autre équipe dans le nouveau mode Versus à huit. Mesurez les prouesses de votre équipe dans les classements en ligne avec ralentis à l’appui et voyez qui décroche les meilleurs scores.

Les spationautes visionnaires de System Era Softworks et les contrôleurs au sol pragmatiques de Devolver Digital annoncent STARSEEKER: Astroneer Expeditions, un nouveau jeu se déroulant dans l’univers d’Astroneer qui sera mis en orbite en 2026. Dévoilé aujourd’hui à l’occasion de la présentation Nintendo Switch 2, STARSEEKER: Astroneer Expeditions vous transporte dans une nouvelle épopée multijoueur pleine de découvertes, d’expéditions coopératives et de camaraderie. Explorez les horizons célestes à bord de l’ESS Starseeker et collaborez, à l’aide de technologies de pointe, avec l’équipage complet de la station pour compléter des quêtes planétaires dans une multitude de systèmes stellaires. Vous aurez une flopée d’outils avancés à votre disposition pour mener vos expéditions à bien et affronter les plus grands périls de l’immensité spatiale à votre portée. Des créatures fascinantes, une flore dangereuse et des forces mystérieuses vous attendent ! L’ESS Starseeker est au cœur de l’expérience : cette station spatiale persistante, en constante évolution, permet de se réunir pour planifier les expéditions, améliorer ses capacités et traîner avec ses semblables. STARSEEKER: Astroneer Expeditions met la liberté au centre des enjeux, mais une histoire de grande ampleur attend celles et ceux qui sont suffisamment curieux pour la découvrir. STARSEEKER: Astroneer Expeditions est un nouveau jeu qui se déroule dans l’univers d’Astroneer, mais que les fans du jeu original se rassurent : celui-ci continuera de vivre aux côtés de ce nouveau compagnon de route, avec de nombreuses mises à jour et contenus à venir dans les prochaines années.

Alors que les Bydo continuent d’éliminer l’humanité, vous devez les surpasser et les déjouer si le Corps Spatial veut avoir une chance de victoire. Cela, jusqu’à ce que vous vous retrouviez à combattre aux côtés des forces mêmes que vous étiez chargé de détruire… R-Type Tactics I • II Cosmos combine l’action de type shoot ’em up à défilement latéral, pour laquelle la série est connue, avec un gameplay tactique de stratégie au tour par tour, pour une expérience R-Type unique en son genre ! Recréée dans l’Unreal Engine 5, cette collection de deux jeux débarque sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, avec R-Type Tactics II faisant également ses débuts en Occident pour la toute première fois ! Déployez vos forces à travers plusieurs campagnes, en jouant à la fois en tant que le Corps Spatial et les Bydo. Vous pouvez aussi viser le jeu compétitif en ligne pour voir qui est vraiment le meilleur tacticien. Avec des centaines de vaisseaux et de niveaux à choisir entre les deux jeux, ainsi que des missions à embranchements et une nouvelle troisième campagne (toutes exclusives à R-Type Tactics II), R-Type Tactics I • II Cosmos regorge de contenu galactique ! Caractéristiques clés Nouveaux Horizons – Avec les débuts de R-Type Tactics II en Occident, les deux titres passent de la PSP aux consoles modernes pour la première fois !

– Avec les débuts de R-Type Tactics II en Occident, les deux titres passent de la PSP aux consoles modernes pour la première fois ! De quel côté êtes-vous ? – Plusieurs campagnes pour chaque faction, ainsi que des scénarios à embranchements dans R-Type Tactics II, offrent une expérience de jeu unique à travers les deux titres tout en explorant le monde de R-Type et les origines de l’empire sinistre des Bydo.

– Plusieurs campagnes pour chaque faction, ainsi que des scénarios à embranchements dans R-Type Tactics II, offrent une expérience de jeu unique à travers les deux titres tout en explorant le monde de R-Type et les origines de l’empire sinistre des Bydo. Détruisez la compétition – Affrontez d’autres joueurs en ligne dans R-Type Tactics I et R-Type Tactics II !

– Affrontez d’autres joueurs en ligne dans R-Type Tactics I et R-Type Tactics II ! Un relooking irréel – Les deux titres ont été recréés avec l’Unreal Engine 5, offrant une collection à la fois stratégiquement captivante et visuellement envoûtante !

Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing, Sanzang !? Tous les personnages principaux sont des personnages de style Kunio ! Il s’agit d’un jeu d’action comique absurde et palpitant où tout le monde part à la conquête de l’Inde ! Après River City Saga: Three Kingdoms, River City Saga: Journey to the West est un nouveau titre inspiré du mythe chinois Journey to the West. À l’époque troublée de la dynastie Tang, les monstres sévissent et il n’y a aucun espoir de salut. Attristé par l’état du monde, Sakyamuni cherche à le sauver grâce aux enseignements de Bouddha. Il met donc en place le « Voyage pour obtenir les écritures », envoyant ses disciples dans un périple vers les lointaines terres occidentales de l’Inde afin de récupérer les écritures bouddhistes. Le talentueux Sun Wukong devient disciple de Sanzang et, afin d’expier ses péchés passés, se lance dans le voyage pour obtenir les écritures tout en protégeant son maître. Zhu Bajie, joyeux et facilement emporté, et Sha Wujing, moine sérieux, se joignent également à eux en tant que disciples, et le groupe de Sanzang poursuit son voyage vers l’ouest. La route vers l’Inde s’étend sur 108 000 miles. Quel genre de voyage les attend maintenant… ?

Véritable réinterprétation dynamique et axée sur le jeu en équipe du jeu de société familial le plus populaire au monde, signé Hasbro, Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains propose un gameplay revisité, ponctué de moments cinématiques, d’espaces thématiques et d’éléments dynamiques, pour que chaque partie soit unique. Constituez des équipes avec les héros et les méchants emblématiques de Star Wars, chacun doté de capacités uniques qui peuvent influencer votre stratégie et faire basculer la partie en votre faveur à chaque lancer de dés. Le travail d’équipe et les combinaisons de héros jouent un rôle essentiel pour remporter la victoire.

Incarnez le maléfique extraterrestre Crypto-137 et terrorisez les terriens des années 1950. Prélevez leur ADN et anéantissez le gouvernement des États-Unis dans cette réédition du cultissime jeu d’invasion extraterrestre. Annihilez les misérables humains avec différentes armes et capacités psychiques et réduisez leurs villes en cendres avec votre soucoupe volante ! Un pas de géant sur l’humanité ! Incarnez le côté maléfique d’une invasion extraterrestre dans l’Amérique des années 1950

(Re)découvrez pourquoi ce jeu est considéré comme l’un des plus drôles jamais créés

Entièrement recréé dans une gloire galactique nouvelle

Découvrez les armes uniques de Crypto

Déguisez-vous et infiltrez la misérable démocratie des humains

Utilisez la psychokinésie pour lancer vos ennemis en l’air ou les bombarder d’objets

Traversez en jetpack et en toute liberté des cités américaines des années 1950

Parcourez librement les villes avec votre jetpack

Détruisez l’architecture primitive des humains avec votre soucoupe volante

Inclut l’extension restaurée, souvent décrite, mais jamais observée : Lost Mission of Area 42 !

Inclut le pack Skin en DLC !

Dark Scrolls est un jeu d’action/plateformes qui recontextualise le gameplay chaotique des shmups via une progression roguelite pleine de charme, de complexité et de nombreux secrets. Lancez-vous dans la quête du [INSÉRER OBJECTIF ICI] dans la peau de l’un de nos vaillants mais étranges héros, en solo ou en coopératif, en local ou en ligne. Coupez, tranchez et esquivez des hordes d’ennemis et des pièges mortels au fil de parties générées procéduralement. Dominez tous nos tableaux et niveaux faits main à l’aide des attaques et compétences uniques de chaque héros ! Des réflexes bien aiguisés et des décisions millimétrées seront essentiels à votre survie face à une difficulté en croissance constante et des runs toujours plus remplies de surprises et de boss implacables. Collectez des pièces à dépenser lors de vos courts répits à la boutique d’Éloi et Loua. Obtenez de nouveaux atouts, des attaques dévastatrices et des alliés à invoquer. Cumulez tout ça intelligemment pour déchaîner un carnage digne des légendes du temps des arcades. Discernez dans le chaos les nombreux secrets cachés dans ce monde plein de mystères. Découvrez des routes et lieux alternatifs, de nouveaux héros à sauver et à rallier à votre cause, et bien plus encore… À deux, c’est mieux

Chargez tête baissée en solo ou ramenez un pote avec vous dans les donjons pour combiner vos attaques et vous ramener mutuellement à la vie. Tracez votre propre chemin

Chaque partie propose des tableaux faits main, des boss uniques et des routes variables impactées par vos choix et les quêtes accomplies. Une belle bande

Déverrouillez neuf héros distincts aux compétences uniques, objectifs secondaires personnels et charmes personnalisables ! L’alchimie arcadienne

Combinez atouts et pouvoirs élémentaires en combat pour déchaîner des combos aussi explosifs que satisfaisants.

Les univers se rejoignent en une seule lumière. Les histoires émouvantes de Reflectors magiques et des liens qu’ils tissent. Toute la série BLUE REFLECTION réunie en un seul volume !

Prenez votre Nintendo Switch™ 2 et découvrez la vie quotidienne d’un agent des forces de police de cette ville américaine fictive. Commencez par les infractions de stationnement puis grimpez les échelons afin d’assumer davantage de responsabilités. Faites partie intégrante de la communauté de Brighton, apprenez à connaître votre quartier et à gérer diverses activités quotidiennes d’un agent de police afin de combattre le crime pendant votre service. Soyez ferme, mais juste. Respectez la loi et gagnez plus d’expérience pour débloquer des quartiers, des districts et des tâches à accomplir ! Tenez-vous prêt à réagir sur-le-champ ! Dans le monde ouvert de Brighton, vous aurez la possibilité de choisir des quartiers où patrouiller, afin d’en assurer la sécurité. Le jeu dispose également d’un mode Simulation pour les joueurs vétérans cherchant à vivre l’expérience la plus authentique possible, ainsi qu’un mode Occasionnel pour les joueurs néophytes souhaitant simplement se détendre en patrouillant les rues de Brighton. Lors de vos patrouilles, donnez des contraventions, mais préparez-vous aussi à devoir intervenir pour toutes sortes d’infractions, y compris en cas d’accidents qui peuvent se produire juste sous vos yeux ! De nombreuses missions peuvent se présenter dans une ville aussi vivante et active. Arrêtez la vente de drogue dans le parc local, traquez les tagueurs qui vandalisent les murs, arrêtez les chauffards avec votre sirène de police, et installez des cônes et des glissières de sécurité sur les lieux des accidents. Préparez-vous à toute éventualité : que ça soit une voiture bloquant un arrêt de bus ou bien un suspect à arrêter et à mettre en cellule de détention. Votre devoir, c’est votre responsabilité ! PATROUILLEZ : découvrez le quotidien d’un agent de police ! GRAND MONDE OUVERT : trois districts uniques composés de plusieurs quartiers chacun, avec leur propre touche distinctive RESPONSABILITÉS : plus de 50 infractions et délits PARTENAIRES : invitez un ami et patrouillez ensemble POUR LA BLEUSAILLE : un système d’intuition qui vous aide à identifier les infractions JOUEZ À VOTRE FAÇON : choisissez entre le mode Occasionnel et le mode Simulation

Les créateurs de The Stanley Parable et The Beginner’s Guide nous présentent Wanderstop, une histoire pleine de douceur sur le thé et le changement. Wanderstop est une histoire pleine de douceur sur le thé et le changement. En incarnant une combattante déchue nommée Alta, vous gérez un salon de thé dans une forêt magique et vous vous occupez des clients de passage. Mais Alta n’a pas envie d’être là. Et si elle s’en va, le salon de thé ne sera plus qu’un souvenir lointain et douloureux. La boucle de jeu principale de Wanderstop s’appuie sur le rituel de la gestion du salon de thé. Il commence par la pousse et la récolte des ingrédients nécessaires à la préparation des infusions et s’achève par leur mélange dans une machine à thé des plus inhabituelles. En chemin, vous parlerez avec de nombreux personnages qui passeront dans votre boutique, vous découvrirez leur histoire et apprendrez quelle est la recette qui leur convient le mieux. Sur votre temps libre, vous pouvez faire un peu de ménage dans la boutique, la décorer à votre goût ou simplement aller vous asseoir sur un banc avec une tasse de thé pour méditer. Ne rien faire est tout à fait possible. La boutique demande de la patience et elle se refuse à qui n’est mû que par la croissance débridée. Et c’est pour cette raison qu’Alta ne peut rester. C’est pour ça qu’elle n’y arrivera jamais. Ce n’est pas elle. Non, elle est une combattante ! Qui insisterait ainsi pour transformer la plus grande guerrière du monde en serveuse docile ?! Avec tout ce qu’elle est capable de faire… Non, non, non, ce n’est pas possible, elle ne le fera pas… elle ne peut pas… Wanderstop est un jeu créé par l’équipe de Ivy Road, avec Davey Wreden (créateur de The Stanley Parable et The Beginner’s Guide), Karla Zimonja (cocréatrice de Gone Home et Tacoma) et Daniel « C418 » Rosenfeld (compositeur de la musique de Minecraft).

Un jeu paisible et original du créateur de Katamari Damacy et du studio Uvula racontant l’histoire de l’Ado, qui vit dans une ville pittoresque avec son petit chien. Malgré son corps coincé en forme de T, l’Ado fait son maximum pour croquer la vie à pleines dents.. to a T est un jeu d’aventure narratif qui dépeint la vie extraordinaire de l’Ado, 13 ans, dont le corps a la forme de la lettre « T ». L’Ado vit dans une petite ville côtière et l’explore à pied, en train ou même en monocycle, et interagit avec tous ses adorables habitants. Un compagnon canin poilu et loyal, une maman dévouée, mais aussi une bande de brutes et une Girafe qui prépare de délicieux sandwichs… Après une rencontre fortuite, l’Ado se découvre une nouvelle capacité, et l’histoire prend forme autour d’un mystérieux objet baigné de lumière qui tombe du ciel. Fonctionnalités : Histoire en épisodes : prends part à une histoire qui se déroule sur plusieurs jours et à travers laquelle l’Ado trouve un moyen de s’intégrer et se découvre un nouveau sentiment d’identité.

Mini-jeux : contrôle l’Ado à travers divers scénarios qui constituent une partie de ses journées. Sers-toi des bras de l’Ado pour atteindre des objets et interagir avec. Ouvre la bouche de l’Ado pour manger un morceau ou boire un verre d’eau. Caresser un chien, prendre un petit-déjeuner… l’Ado peut faire beaucoup de choses, même si c’est à sa façon.

Explore la ville : en plus de l’histoire principale, tu pourras collecter des pièces, découvrir de beaux panoramas, aller faire les boutiques ou encore discuter avec des personnages hauts en couleur.

Personnalisation de personnage : habille l’Ado comme il te plaît. Achète des vêtements en ville pour agrandir ta garde-robe et invente des associations vestimentaires loufoques.

Un chien super mignon.

Deer & Boy est un jeu d’aventure narratif et cinématographique qui raconte une histoire silencieuse à travers des visuels époustouflants et une musique évocatrice. Sans dialogue pour vous distraire, chaque instant touche directement le cœur, rendant le jeu accessible aux joueurs de tous âges et de tous horizons. Un voyage poétique et chaleureux pour retrouver l’émerveillement. Un film d’animation auquel vous pouvez jouer ! Un jeune fugitif rencontre un faon fragile. Découvrez le lien qui les unit à travers des visuels époustouflants et une musique envoûtante, dans une aventure cinématographique poétique qui vous touchera en plein cœur. Une aventure originale et évolutive Votre compagnon grandit à vos côtés, passant d’un faon vulnérable à un cerf majestueux, ce qui transforme votre façon de jouer. Protégez votre fragile ami au début, puis unissez vos forces, en duo, avec des capacités qui évoluent. Une histoire pour tous Les jeunes joueurs y verront une belle amitié entre un garçon et son cerf. Les joueurs adultes pourraient y découvrir des thèmes plus profonds sur l’harmonie et la force que l’on trouve dans la camaraderie. Chacun y trouvera sa propre signification dans cette expérience contemplative. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Une narration silencieuse : Aucun dialogue. Une émotion purement visuelle et musicale. Un compagnon évolutif : L’animal grandit progressivement au fil de l’histoire pour devenir un compagnon essentiel qui vous protégera. Jouez dans un film d’animation : Une aventure cinématographique avec une direction artistique à couper le souffle. Des énigmes captivantes : Des défis astucieux intégrés à votre aventure. Une aventure cinématographique : De magnifiques environnements 3D avec une présentation digne d’un film. « Un jeu solo où vous n’êtes jamais vraiment seul » Vivez une aventure cinématographique unique où un animal grandit véritablement à vos côtés, vous apportant un soutien inestimable au cours de votre périple à travers un monde d’émerveillement, de défis et d’espoir. Un mot des développeurs « À tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour Deer & Boy, nous vous disons merci du fond du cœur. C’est inestimable pour nous de voir à quel point les extraits que nous avons partagés vous ont touchés. Nous ressentons le poids de vos attentes et mettons toute notre énergie à donner vie à notre vision pour partager avec vous quelque chose qui a vraiment du sens ».

Le dernier titre de la série « TGM », « TETRIS® THE GRAND MASTER 4 -ABSOLUTE EYE- » propose l’ultime jeu de Tetris qu’aucun joueur n’a jamais expérimenté auparavant. Relevez le défi dans de nouveaux modes tels que ASUKA et SHIRANUI. En août 1998, le jeu de puzzle d’action « TETRIS® THE GRAND MASTER » est apparu dans les salles d’arcade. Conçu comme un « Tetris » destiné aux joueurs passionnés, avec de nombreux éléments de défis, il a su conquérir de nombreux fans. Par la suite, en 2000, « TETRIS THE ABSOLUTE THE GRAND MASTER 2 » et en 2005, « TETRIS THE GRAND MASTER 3 -Terror Instinct- » ont été commercialisés. Puis, après 20 ans, le dernier volet de la série, « TETRIS THE GRAND MASTER 4 -ABSOLUTE EYE- », fait son apparition sur Steam. Ce nouveau « TGM4 » propose une expérience de « Tetris » encore plus approfondie et stratégique, offrant une profondeur de jeu qui satisfera un large public. De nouveaux modes ont été ajoutés, exigeant à la fois des stratégies minutieuses et une grande rapidité d’exécution, mettant vos compétences à l’épreuve jusqu’à leurs limites. Bien entendu, il existe également des modes accessibles aux débutants de « Tetris ». Ils sont si captivants que vous vous surprendrez à réessayer encore et encore. La bande-son est réalisée par Shinji Hosoe, bien connu dans la série « TGM ». Sa musique, à la fois tendue et palpitante, renforce la concentration du joueur et rend le jeu encore plus enthousiasmant. Présentation du mode de jeu Voici une présentation des modes de jeu disponibles dans « TETRIS THE GRAND MASTER 4 -ABSOLUTE EYE- ». MARATHON : Un mode où l’on joue au « Tetris » classique et où l’on rivalise pour le meilleur score (jouable avec le type de commandes « STANDARD »). NORMAL : Un mode où l’on joue également au « Tetris » classique, mais l’objectif est de supprimer les lignes le plus rapidement possible (jouable avec le type de commandes « TGM »). ASUKA : Un mode destiné aux joueurs de niveau intermédiaire. Les Tétrominos tombent à une vitesse maximale, il faut donc les placer rapidement pour effacer des lignes. Le but est de voir jusqu’à quel niveau vous pouvez progresser dans le temps imparti. De plus, ce mode ASUKA dispose d’une fonction de retour en arrière (Backstep). Grâce à cette fonctionnalité de rembobinage, vous pouvez revenir au moment de la chute du Tétromino précédemment placé et réessayer. MASTER : Un mode avancé qui met à l’épreuve toutes vos compétences en « Tetris ». L’objectif est de progresser autant que possible. Dès le début de la partie, les Tétrominos tombent à vitesse maximale, il faut donc empiler habilement et effacer les lignes. Utilisez T-Spins, All Clears et toutes les techniques de « Tetris » à votre disposition pour relever ce défi. KONOHA : C’est un mode où l’on joue avec de gros blocs. Chaque fois que vous effectuez un effacement total, une illustration bonus est débloquée. Au début, un guide apparaît pour vous aider à réaliser un effacement total. Lorsque vous réussissez un effacement total, des illustrations bonus sont débloquées progressivement. Les visuels débloqués peuvent être consultés dans le bestiaire des personnages KONOHA. Essayez de tous les obtenir！ SHIRANUI : Un mode où l’on peut affronter un CPU. Battez des CPU dotés de différents schémas de réflexion et tentez de vaincre celui du niveau de difficulté le plus élevé. Lorsque vous venez à bout d’un CPU, plusieurs nouveaux niveaux se débloquent. En règle générale, plus le niveau de difficulté (Tier) est élevé, plus le CPU est fort. De plus, sous certaines conditions, un niveau de difficulté secret pourrait apparaître……!?

Dans Super Farming Boy™, il n’y a pas d’outils car vous êtes l’outil. Avec une simple pression sur un bouton, vous pouvez vous transformer en pelle, en marteau, en pioche, en arrosoir, et bien plus encore ! Super Farming Boy™ peut même VOLER ! La mécanique centrale du jeu tourne autour des réactions en chaîne et des combos. Les créatures magiques de graines dans ce monde, une fois récoltées, déclenchent des effets spécifiques en réaction en chaîne qui vous permettent d’optimiser votre ferme de manière jamais vue dans un jeu agricole. Ces pouvoirs de réaction en chaîne et de combos servent également de moyen de défense contre les créatures, aident à optimiser votre utilisation quotidienne de la stamina, et facilitent diverses actions telles que couper des arbres, démolir des rochers, enlever des mauvaises herbes, collecter des objets, vaincre des boss, et bien plus encore ! Explorez des climats loufoques et des saisons extraordinairement inhabituelles, comme la Saison Radioactive, la Saison Timewarp et la Saison Volcanique. Il y a même une saison sous-marine ! Super Farming Boy™ a été méticuleusement conçu en pensant aux commandes tactiles. Le gameplay est incroyablement intuitif : tout est drag-and-droppable et prend en charge à la fois les contrôleurs joystick classiques (XBOX, Bluetooth, PS, Joycon, Switch Pro Controllers), le clavier et le tactile simultanément ! Pouvoirs de superhéros

Super Farming Boy™ a la capacité de marcher, courir et même voler ! De plus, il peut se transformer en n’importe quel outil d’un simple appui ou tapotement sur un bouton, que ce soit une pelle, une pioche, une hache ou un marteau, et bien d’autres encore !

Super Farming Boy™ a la capacité de marcher, courir et même voler ! De plus, il peut se transformer en n’importe quel outil d’un simple appui ou tapotement sur un bouton, que ce soit une pelle, une pioche, une hache ou un marteau, et bien d’autres encore ! Réactions en chaîne et combos

Optimisez votre ferme en récoltant une seule culture et en observant les effets de réaction en chaîne et de combo qui récoltent efficacement toute votre ferme à la fois. Cependant, une planification minutieuse et stratégique de vos efforts de plantation est essentielle !

Optimisez votre ferme en récoltant une seule culture et en observant les effets de réaction en chaîne et de combo qui récoltent efficacement toute votre ferme à la fois. Cependant, une planification minutieuse et stratégique de vos efforts de plantation est essentielle ! Débloquez et améliorez les superoutils

Tous les SuperOutils et pouvoirs dans Super Farming Boy™ se présentent sous la forme de cartes de superhéros rétro. Débloquez, collectionnez et améliorez-les tous !

Tous les SuperOutils et pouvoirs dans Super Farming Boy™ se présentent sous la forme de cartes de superhéros rétro. Débloquez, collectionnez et améliorez-les tous ! Saisons inhabituelles à découvrir

Explorez une multitude de saisons dans Super Farming Boy™, dont le Printemps, Winteria, Volcanic, Radioactive, Underwater (bientôt disponible), et Timewarp (bientôt disponible).

Explorez une multitude de saisons dans Super Farming Boy™, dont le Printemps, Winteria, Volcanic, Radioactive, Underwater (bientôt disponible), et Timewarp (bientôt disponible). Amis inactifs à collecter

Récupérez tous vos amis-animaux en les rachetant auprès de Korpo™®© ! Chaque animal de compagnie est doté d’une mécanique inactive unique pour automatiser votre ferme, comme l’arrosage automatique, le martelage automatique, et plus encore.

Récupérez tous vos amis-animaux en les rachetant auprès de Korpo™®© ! Chaque animal de compagnie est doté d’une mécanique inactive unique pour automatiser votre ferme, comme l’arrosage automatique, le martelage automatique, et plus encore. Pas de gestion d’inventaire

Super Farming Boy™ élimine le besoin de gestion d’inventaire. Toutes les graines et les assistants inactifs sont des créatures qui vous suivent partout où vous allez, évitant les tracas d’un inventaire toujours plein !

Super Farming Boy™ élimine le besoin de gestion d’inventaire. Toutes les graines et les assistants inactifs sont des créatures qui vous suivent partout où vous allez, évitant les tracas d’un inventaire toujours plein ! Embellissez et personnalisez tout

Embarquez dans le voyage pour embellir votre BlobHouse en ajoutant des articles de beauté fantastiques tels que des tables de chevet, des tapis et des lits ! Votre maison deviendra véritablement la vôtre, rehaussée d’une apparence incroyable grâce à votre touche créative.

Embarquez dans le voyage pour embellir votre BlobHouse en ajoutant des articles de beauté fantastiques tels que des tables de chevet, des tapis et des lits ! Votre maison deviendra véritablement la vôtre, rehaussée d’une apparence incroyable grâce à votre touche créative. Combats de boss… dans un jeu de ferme ?

Utilisez les pouvoirs de combo et de réaction en chaîne de vos cultures pour défendre votre ferme contre des créatures malveillantes telles que des parasites et des boss saisonniers !

Utilisez les pouvoirs de combo et de réaction en chaîne de vos cultures pour défendre votre ferme contre des créatures malveillantes telles que des parasites et des boss saisonniers ! Boosters de champignons

Découvrez tous les boosters de champignons fous dispersés à travers la terre, qui offrent des effets instantanés tels que la lumière du jour pendant la nuit, des changements météorologiques instantanés, des transformations d’UltraOutils (comme d’énormes marteaux) et des effets plus mystérieux. Mélangez et combinez-les pour voir ce qui se passe !

Entrez sur le terrain pour vivre l’expérience de rugby à XIII la plus authentique qui soit ! Que vous cherchiez à mener votre club à la gloire, à constituer une « équipe pro » sur mesure ou à gravir les échelons avec une superstar que vous aurez vous-même formée, Rugby League 26 VOUS place au cœur de l’action. Mode Carrière – Menez votre équipe de l’anonymat local au rang de légende de la ligue.

Équipe pro – Constituez l’équipe de vos rêves et affrontez d’autres joueurs en ligne ou hors ligne.

Devenez un pro – Créez, entraînez et faites évoluer votre propre joueur au fil des saisons.

Gameplay immersif – Physique réaliste, animations fidèles à la réalité et stratégie approfondie.

Clubs et joueurs sous licence – Retrouvez les équipes du monde du rugby à XIII ! Commencez votre parcours en tant que jeune talent prometteur et frayez-vous un chemin jusqu’au sommet. Développez vos compétences, décrochez des contrats juteux et faites des choix décisifs qui façonneront votre héritage, sur le terrain comme en dehors. Mènerez-vous votre équipe vers la gloire et deviendrez-vous une légende ? Donnez vie à votre vision grâce à un créateur de joueur complet et intuitif. Personnalisez chaque détail de l’apparence de votre athlète et affinez ses attributs pour qu’ils correspondent à votre style de jeu. Votre légende commence ici. Plongez dans l’action avec Pro Team, le mode ultime où le rêve rencontre la réalité ! Collectionnez des cartes de joueurs représentant les stars actuelles et les icônes légendaires de la Ligue de rugby. Construisez stratégiquement votre équipe de rêve, affinez vos tactiques et dominez la compétition dans des défis en ligne et hors ligne. Vivez les plaquages à couper le souffle, les essais époustouflants et l’ambiance électrique de la Ligue de rugby comme jamais auparavant.