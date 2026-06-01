Ari ne voulait qu’un peu de crédits supplémentaires. À la place, il est devenu l’aile droite malgré lui dans un braquage à travers le temps pour aider son professeur de physique à séduire sa prof d’histoire.

Développé par Adventure Works, LIFTED est un jeu de plateforme et d’aventure mêlant exploration, énigmes environnementales et humour, le tout dans un style inspiré des blockbusters des années 80. Le titre a été officiellement annoncé pour la Nintendo Switch 2, bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été communiquée. Une version PC via Steam est cependant prévue pour le 22 juillet 2026, suivie des versions PlayStation 5 et Switch 2 à une date ultérieure.

L’histoire suit Ari Buktu, un élève en quête de crédits supplémentaires, qui se retrouve embarqué malgré lui dans une aventure temporelle aux côtés de son professeur, le charismatique Lionel Raventhorpe. Ce dernier, obsédé par l’idée de séduire Miss Barton, sa collègue du département d’histoire, utilise son « Ascenseur Anytime » – une machine capable de voyager à la fois dans le temps et l’espace – pour partir à la recherche d’un objet légendaire : un diadème perdu. Chaque étage de l’ascenseur correspond à une période historique : en appuyant sur le bouton « Étage 1712 » et en alignant la carte sur les Caraïbes, le joueur se retrouve en 1712, au cœur de l’île de Tortuga infestée de pirates. Cependant, comme le professeur Raventhorpe l’admet lui-même, « l’Ascenseur est encore en rodage » : les voyages ne sont pas toujours précis, et les destinations peuvent réserver des surprises…

Le gameplay de LIFTED s’inspire des classiques du genre, avec une touche de modernité. Les joueurs devront explorer des environnements variés, allant de l’Égypte de 1818 aux civilisations mayas anciennes, en résolvant des énigmes et en maîtrisant des mouvements de plateforme fluides. Le rythme alterne entre des phases de découverte paisibles et des séquences d’action frénétiques, où il faudra esquiver des avalanches ou des ennemis historiques pour survivre. Le jeu met l’accent sur la narration cinématographique et l’émerveillement, avec une histoire emplie de cœur, d’humour et de magie enfantine, écrite par Nick Gambino, lauréat du Austin Film Festival.

Les personnages principaux apportent chacun leur touche unique à l’aventure :

Ari : le protagoniste paresseux, qui ne rêve que de rentrer chez lui.

: le protagoniste paresseux, qui ne rêve que de rentrer chez lui. Professeur Raventhorpe : le génie romantique prêt à tout pour conquérir le cœur de Miss Barton.

: le génie romantique prêt à tout pour conquérir le cœur de Miss Barton. Julius : le chinchilla, seul personnage à savoir vraiment ce qu’il fait (et à avoir l’air de s’en sortir mieux que les autres).

Le jeu bénéficie également d’un doublage de qualité, avec Joe Gaudet dans le rôle d’Ari, Ray O’Hare prêtant sa voix au professeur Raventhorpe et Evan Widjaja incarnant Julius.

Pour Jeffrey Ashbrook, fondateur d’Adventure Works et ancien concepteur d’attractions Disney comme Millennium Falcon: Smugglers Run, LIFTED représente l’aboutissement de sa passion pour les récits immersifs : « J’ai grandi en adorant les films et les jeux qui donnaient l’impression que le monde était bien plus grand que mon salon. LIFTED est le projet le plus proche de cette vision que j’aie jamais réalisé. Je voulais créer un jeu que les enfants pourraient aimer par eux-mêmes, mais aussi que les parents pourraient transmettre en se disant qu’ils offraient un peu de ce qui a fait leur enfance. »