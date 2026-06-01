FuRyu, en collaboration avec le studio Racjin, a annoncé que Model Debut4, le dernier opus de la série de simulation de mannequin, fera son apparition sur Nintendo Switch 2 le 27 août 2026. Une version PC sera également disponible via Steam à la même date. En amont de cette sortie, le jeu avait déjà été lancé sur Nintendo Switch au Japon le 20 novembre 2025, puis distribué mondialement à partir du 10 décembre 2025, sans qu’aucune information n’ait été communiquée concernant un éventuel patch de mise à jour pour les propriétaires de la première version Switch.

Dans Model Debut4, le joueur incarne un jeune mannequin en herbe dont l’objectif est de devenir la mannequin numéro un, intitulée « Top of nicola », lors du nicola Show, un événement annuel dédié aux défilés. Le jeu propose une immersion dans l’univers de la mode à travers des missions variées : séances photo pour des magazines, apparitions télévisées, collaborations avec des marques, ou encore participation à des dramas et émissions de variété. Chaque activité permet de progresser dans sa carrière tout en développant un style personnel unique, avec la possibilité d’exprimer sa créativité à travers une personnalisation poussée des tenues et des apparences.

La customisation occupe une place centrale dans Model Debut4. Tous les articles de mode présents dans le jeu sont supervisés par nicola, un magazine japonais extrêmement populaire auprès des adolescentes. Les joueurs disposent d’un large éventail d’options pour composer leurs tenues : styles tendance, looks inspirés de la culture Harajuku, styles princesses, ainsi que des centaines d’articles variés. Le système de personnalisation va au-delà des simples vêtements, permettant d’ajuster librement la couleur des coiffures, la position et la taille des traits du visage, ou encore l’intensité du maquillage, offrant ainsi une liberté de création détaillée et réaliste.

Le gameplay s’articule autour d’une progression par paliers, où chaque mission accomplie permet de gagner en visibilité et en rang. Les séances photo pour les magazines, par exemple, ne se limitent pas à la simple pose : le joueur doit coordonner les tenues selon un thème prédéfini, participer activement aux séances, et même contribuer à la mise en page des articles. À mesure que le protagoniste gravit les échelons, il débloque des missions plus prestigieuses, comme des apparitions dans des dramas ou des émissions de variété, avec des prises de vue réalisées sous différents angles dans des décors en trois dimensions.

Un autre aspect marquant de Model Debut4 réside dans la gestion d’une petite agence de mannequins. Le joueur peut former et styliser deux autres modèles, les faire progresser dans leur carrière, et contribuer à l’ascension de son agence. Chaque amélioration apportée aux modèles se répercute sur le niveau global de l’agence, avec pour objectif ultime de la hisser au sommet du classement. Cette mécanique ajoute une dimension stratégique au jeu, où la gestion des ressources et des talents devient aussi importante que la réussite personnelle.

Les interactions sociales constituent également un pilier du titre. Le joueur peut se rapprocher des personnages masculins et des autres mannequins de l’agence, participer à des sorties, et capturer des moments partagés sous forme de photos ou de vidéos. Ces souvenirs peuvent ensuite être partagés sur les réseaux sociaux, renforçant l’aspect communautaire du jeu. Il est même possible de styliser les personnages masculins et les collègues, ajoutant une couche supplémentaire de personnalisation et de créativité.

Pour la version Switch 2 distribuée au Japon, FuRyu propose une édition physique sous forme de carte-clé de jeu, en plus de la version numérique. Les précommandes sont déjà ouvertes chez certains revendeurs comme Amazon Japan, bien que les détails concernant les éditions spéciales ou les contenus additionnels n’aient pas encore été précisés. La sortie simultanée sur PC via Steam permettra aux joueurs sur ordinateur de découvrir le jeu dans des conditions similaires, avec une interface adaptée aux spécificités de la plateforme.