Un informateur ayant précédemment partagé un extrait du prochain trailer de Jet Set Radio revient avec plusieurs annonces concernant des franchises majeures de SEGA et Atlus. Ces informations, issues d’un fil de discussion sur X, suggèrent des développements significatifs à venir pour plusieurs licences emblématiques.

Parmi les révélations, hors Sega, un nouveau jeu de la série Ace Attorney devrait être annoncé cette année. Par ailleurs, un portage de Metaphor: ReFantazio est en cours de développement pour la Nintendo Switch 2. D’autres projets incluent Phantasy Star Online 3, actuellement en production, ainsi qu’un nouveau jeu de la série Pyuo Pyuo, prévu pour l’année prochaine.

Côté Sonic, des rumeurs évoquent une annonce cette année, avec une possible amélioration du modèle 3D du personnage, décrit comme une « grande amélioration ». Cependant, l’informateur précise n’avoir entendu parler de Sonic dans Fortnite qu’une seule fois, sans confirmation supplémentaire. Une image partagée suggère également l’arrivée de Miku dans Persona 5X dans le cadre des célébrations anniversaires.

Pour Jet Set Radio, un nouveau personnage nommé Sierra a été évoqué, et un trailer plus long est en préparation, distinct de celui précédemment divulgué. Une image partagée révèle également un aperçu d’un nouveau jeu dans la série Streets of Rage. Enfin, Crazy Taxi devrait sortir avant Jet Set Radio.

L’informateur a également répondu à une question concernant la présence d’un FEMC (Female Protagonist Emphasized Character) dans Persona 6, en indiquant que c’est « un peu le cas ».