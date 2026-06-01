Pour fêter 30 ans de Pokémon, The Pokémon Company International a révélé une extension célébrant l’incroyable Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), 30ᵉ Anniversaire, disponible dans les magasins participants du monde entier à partir du 16 septembre 2026.

30ᵉ Anniversaire du JCC Pokémon est la toute première extension du JCC Pokémon dont le lancement mondial se fera simultanément sur les marchés participants, suivi de lancements de nouveaux produits tout au long de l’année. De plus, toutes les cartes seront brillantes et l’extension marquera le retour de cartes classiques préférées des fans.

​Dans 30ᵉ Anniversaire, les fans pourront découvrir une toute nouvelle rareté de carte, les cartes « futuriste rare », dont les illustrations aux couleurs vives sont signées de l’artiste japonais de renom YOSHIROTTEN. Chaque carte « futuriste rare » représentera un Pokémon d’une manière saisissante qui évoque l’espoir d’un avenir inconnu.

​Chaque booster 30ᵉ Anniversaire contiendra également l’une des 30 cartes brillantes exclusives de Pikachu, chacune illustrée par un ou une artiste différente. D’autres nouvelles cartes de 30ᵉ Anniversaire représenteront plusieurs Pokémon à différents moments de la journée ou de la nuit.

De plus, les fans pourront découvrir 30 cartes Pokémon classiques retraçant l’histoire du jeu, longue de plusieurs décennies, et qui font leur retour dans 30ᵉ Anniversaire. Chacune de ces cartes classiques aura un effet brillant sublime.