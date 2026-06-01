Les éditeurs Gravity et Daweon Game Media Lab, en collaboration avec le studio de développement Waycoder, ont officiellement annoncé Ragnarok Console Project, un RPG basé sur l’univers de Ragnarok Online. Ce titre, qui s’adressera aux joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, est actuellement en développement pour une sortie prévue au premier semestre 2027.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des tentatives récentes visant à adapter des franchises issues de MMORPG vers des formats plus accessibles, notamment sur consoles. Après des initiatives comme The First Berserker : Khazan (issu de Dungeon Fighter Online) ou Vindictus : Defying Fate (prolongement de Vindictus), Ragnarok Console Project propose une réinterprétation du lore de Ragnarok Online, une franchise comptant plus de 100 millions de joueurs dans le monde depuis son lancement initial.

L’univers proposé dans Ragnarok Console Project reprend les éléments emblématiques de Ragnarok Online tout en les réinventant pour un public plus large. Les joueurs évolueront dans un monde en pleine déliquescence, où une réalité en train de s’effondrer cache des vérités enfouies. Le système narratif repose sur des choix et leurs conséquences, évitant une dichotomie simpliste entre bien et mal pour privilégier des dilemmes moraux et des décisions aux répercussions durables.

L’exploration occupe une place centrale dans le gameplay. Les environnements traversés incluent des déserts arides, des ruines oubliées, des installations de recherche abandonnées et des zones de failles dimensionnelles. Ces dernières, liées au Cœur de Ymir, jouent un rôle clé dans l’intrigue et contribuent à la détérioration progressive du monde. Les joueurs devront y découvrir les causes de cette fragmentation et tenter d’y remédier, tout en affrontant des ennemis et en progressant à travers des donjons aux thèmes variés.

Le système de classes et de personnages reflète cette diversité, avec des rôles distincts et des styles de combat adaptés. Parmi les classes disponibles figurent des Chevaliers, des Mages, des Prêtres et des Chasseurs, chacun apportant des compétences et des approches tactiques différentes. Cette variété permet une personnalisation de l’expérience de jeu, que ce soit en solo ou en coopération, bien que les détails sur le mode multijoueur restent à préciser.

L’histoire du jeu s’ouvre sur un prologue centré sur un personnage qui se réveille sans souvenir de la douleur, mais avec une question lancinante : « Où est l’objet ? » La réponse est connue d’avance : disparu. Cet objet, capable « à lui seul d’ébranler une nation entière », marque le début d’une quête dont l’échec n’est pas une fin, mais « dans la plupart des cas… plus proche d’un commencement ». Cette introduction suggère une narration complexe, où les échecs et les rebondissements façonnent le récit bien plus que les victoires définitives.

Le jeu s’inscrit ainsi dans une lignée de projets cherchant à capitaliser sur l’héritage de franchises MMORPG en les adaptant à des formats plus courts et narrativement ciblés. Si Ragnarok Console Project ne revendique pas une identité Soulsborne, il partage avec ces titres une volonté de proposer une expérience exigeante, où la compréhension de l’univers et des mécaniques de progression est essentielle. Les joueurs pourront s’attendre à un RPG aux environnements soignés, où chaque zone revisitée grâce à de nouvelles capacités offrira des perspectives inédites, tout en contribuant à l’unification d’un récit fragmenté.