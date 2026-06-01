Team17 et le studio suédois Wych Elm ont annoncé Silver Pines, un jeu mêlant exploration Metroidvania et survival horror, dont la sortie est prévue le 8 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et l’Epic Games Store. Une démo est d’ores et déjà disponible pour PC, permettant aux joueurs de découvrir les mécaniques de base avant la sortie officielle.

Le jeu met en scène Red Walker, un détective privé qui se retrouve piégé dans la ville fantôme de Silver Pines, un lieu semblant avoir été abandonné dans la précipitation. Dès les premières heures, un appel téléphonique mystérieux lui intime l’ordre de « trouver Eddie Velvet », déclenchant une descente progressive dans les ténèbres. Silver Pines propose une expérience où l’atmosphère oppressante et les énigmes de survival horror se mêlent à une exploration non linéaire caractéristique des Metroidvania, le tout dans un cadre visuel onirique et déstabilisant.

L’intrigue s’articule autour de la disparition d’Eddie Velvet, un musicien dont les traces mènent à un passé trouble enfoui dans les murs de Silver Pines. Au fil de l’enquête, Red Walker découvre des fragments d’un passé sombre, des vérités troublantes et une réalité qui semble se désagréger sous ses yeux. Chaque révélation rapproche le protagoniste d’une vérité plus grande, tout en le plongeant dans une spirale de terreur et d’incertitude. Le récit, centré sur la quête de ce musicien disparu, sert de fil conducteur à une exploration plus large des mystères de la ville, où chaque indice collecté peut mener à une issue différente.

Le gameplay de Silver Pines s’inspire des codes du survival horror classique, revisités à travers une perspective 2.5D qui renforce l’immersion. Les joueurs doivent gérer des ressources limitées, que ce soit les munitions, les objets de soin ou les outils de progression, chaque décision pouvant s’avérer cruciale face aux horreurs qui peuplent la ville. Les combats, bien que présents, ne sont pas le cœur du système : l’accent est mis sur l’évitement, la réflexion et la gestion du stress, chaque rencontre avec une créature ou un piège pouvant avoir des conséquences irréversibles. Les armes et équipements disponibles évoluent au fil de l’aventure, permettant d’accéder à de nouvelles zones autrefois inaccessibles, typique d’un Metroidvania.

L’exploration occupe une place centrale dans Silver Pines, avec une ville conçue comme un vaste labyrinthe où chaque bâtiment, chaque rue et chaque recoin cache des indices, des ressources ou des dangers. Les portes verrouillées, les passages secrets et les environnements changeants obligent les joueurs à revenir sur leurs pas avec de nouvelles capacités, tout en découvrant des éléments narratifs disséminés dans l’espace. Les énigmes, souvent liées à l’histoire locale ou aux personnages rencontrés, nécessitent une observation attentive et une gestion rigoureuse de l’inventaire, dont l’espace est volontairement restreint pour accentuer la tension.

L’ambiance visuelle de Silver Pines repose sur un mélange d’animations peintes à la main et rotoscopées, associé à une esthétique néo-noir qui plonge immédiatement le joueur dans une atmosphère à la fois familière et profondément dérangeante. Les décors, inspirés des petites villes américaines en déclin, sont imprégnés d’une mélancolie palpable, renforcée par une bande-son discrète mais efficace, conçue pour amplifier le sentiment de dread. Les habitants de Silver Pines, pour la plupart étranges et méfiants, ajoutent une couche supplémentaire de mystère : certains peuvent aider le détective, tandis que d’autres dissimulent des vérités bien plus sombres.

Les mécaniques de survie jouent un rôle clé dans l’expérience globale. Chaque objet collecté – qu’il s’agisse de munitions, de médicaments ou de clés – doit être utilisé avec parcimonie, car les ressources sont rares et les ennemis, bien que peu nombreux, se révèlent redoutables. Les combats, lorsqu’ils surviennent, sont conçus pour être intenses et imprévisibles, avec des créatures aux comportements variés qui exploitent les faiblesses des joueurs. Le système de santé, par exemple, oblige à trouver des remèdes ou à fuir rapidement pour éviter une mort certaine, tandis que la gestion des armes impose de choisir entre des options offensives limitées ou une fuite stratégique.

Silver Pines se distingue également par son approche narrative, qui évite les clichés du survival horror traditionnel. Plutôt qu’un simple affrontement entre le bien et le mal, le jeu propose une intrigue complexe où les choix du joueur influencent la perception des événements et la résolution finale. Les interactions avec les habitants, souvent ambivalents, permettent de découvrir différentes facettes de l’histoire, certaines menant à des fins alternatives ou à des révélations inattendues. Cette structure narrative, combinée à une exploration exigeante, en fait un titre où chaque session peut apporter de nouvelles perspectives sur l’univers et ses mystères.