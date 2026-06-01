Berries Studios a officiellement annoncé que son titre The Artifactory fera son arrivée sur Nintendo Switch le 25 juin 2026. Cette version s’inscrit dans la continuité de la sortie initiale du jeu sur d’autres plateformes, avec une adaptation spécifique pour la console de Nintendo. Le studio présente cette version comme une expérience de jeu optimisée pour le format couch co-op, intégrant des mécaniques adaptées à un usage local entre joueurs assis sur un canapé.

The Artifactory se définit comme un jeu de fête coopératif de type factory game, inspiré par des titres comme Overcooked. L’objectif principal consiste à gérer une usine de production de lootboxes magiques dans un univers médiéval-fantastique. Le gameplay repose sur la collecte de ressources via des tapis roulants, la fabrication d’objets à partir de recettes variées, et la maintenance des machines pour assurer le bon fonctionnement de la production. Les joueurs doivent également éviter divers obstacles et dangers tout en maintenant la chaîne de production avant l’arrivée des camions de livraison.

Le jeu propose un mode coopératif local permettant à un à quatre joueurs de participer simultanément. Chaque participant peut expérimenter avec des combinaisons d’ingrédients pour découvrir de nouvelles recettes, allant des plus simples aux plus complexes. La gestion de l’usine inclut la réparation des machines, l’alimentation en énergie, et la coordination des tâches pour éviter que la production ne s’effondre sous le poids du chaos. Les niveaux, conçus pour être courts et dynamiques, introduisent des défis variés tels que des plateformes mobiles, des agencements de tapis roulants complexes, et des obstacles imprévisibles qui testent la coordination et la communication entre les joueurs.

L’univers du jeu se déroule sur une île fantastique, proposant plusieurs environnements distincts à explorer. Chaque zone est peuplée de personnages jouables et d’obstacles spécifiques, renforçant la diversité des expériences de jeu. Les joueurs sont encouragés à explorer différentes combinaisons de matériaux pour débloquer des recettes inédites et optimiser leur production. Le système de scores permet de débloquer des récompenses et surprises cachées, ajoutant une dimension de progression et de découverte.

Les dangers dans The Artifactory sont multiples et imprévisibles. Les joueurs doivent composer avec des tapis roulants défectueux pouvant envoyer les ressources directement dans la lave, des générateurs en panne, des plateformes mobiles instables, des postes de travail hantés, des portails maudits, et des fantômes perturbateurs. Ces éléments contribuent à créer un environnement de travail où le chaos est permanent, exigeant une vigilance constante et une adaptation rapide des stratégies de jeu.

Le jeu permet également de jouer en solo, offrant ainsi une expérience adaptée aux joueurs souhaitant s’immerger dans l’univers sans partenaire. Que ce soit en groupe ou en individuel, chaque session dans l’usine se transforme en un défi coopératif où la synchronisation, la réactivité et la créativité sont essentielles pour maintenir la production à flot. Les développeurs soulignent que l’échec fait partie intégrante du processus, chaque tentative infructueuse représentant une étape vers une meilleure maîtrise des mécaniques et l’obtention de récompenses plus substantielles.