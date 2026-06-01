Shueisha Games et le studio historia ont officiellement annoncé le jeu d’aventure psychologique UN:Me, dont la sortie est prévue sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, en plus de la version PC déjà annoncée sur Steam. L’annonce a été faite lors du The MIX Summer Games Showcase 2026, où un nouveau trailer a également été dévoilé. Ce trailer met en avant la mécanique centrale du jeu : les dialogues avec les différentes âmes qui habitent le personnage principal.

Dans UN:Me, le joueur incarne une jeune fille possédant plusieurs âmes en elle, piégée dans un labyrinthe mental déstabilisant. Le jeu se présente comme une aventure narrative où le joueur doit interagir avec ces âmes, chacune cherchant à prendre le contrôle de son corps pour assouvir ses propres désirs. Le joueur est confronté à des choix difficiles : décider quelle âme conserver et laquelle effacer, sachant que chaque décision aura des conséquences irréversibles. Le jeu souligne que le joueur sera le seul témoin des répercussions de ses choix.

L’intrigue s’ouvre sur une jeune fille qui se réveille dans un labyrinthe mystérieux. Quatre voix résonnent en elle, représentant des âmes humaines errantes dans ce dédale mental. Chacune de ces âmes tente de prendre le contrôle du corps pour agir selon sa propre volonté. Le joueur doit naviguer dans ce labyrinthe en dialoguant avec chaque âme et en surmontant leurs traumatismes individuels, ce qui permet de progresser plus profondément dans le labyrinthe. Les questions sur l’identité de ces âmes, la création du labyrinthe et l’identité de la jeune fille restent en suspens, promettant une intrigue riche en mystères.

Le gameplay de UN:Me repose sur la gestion des âmes et leurs traumatismes spécifiques. Dans le labyrinthe, les âmes cachées à l’intérieur de la jeune fille prennent le contrôle de manière imprévisible, indépendamment des intentions du joueur. Chaque âme possède des compétences et des traumatismes uniques, et chaque changement d’âme modifie les dangers visibles et les actions disponibles. Le joueur doit naviguer dans le labyrinthe tout en gérant ces âmes aux personnalités assertives.

Les traumatismes spécifiques à chaque âme jouent un rôle crucial dans l’exploration. Pendant celle-ci, les blessures de l’âme active réagissent, déstabilisant la vision, les sens et les mouvements de la jeune fille. Le jeu propose un mode dialogue permettant d’explorer les profondeurs des âmes. Des objets spéciaux trouvés dans le labyrinthe permettent d’engager des dialogues directs avec chaque âme. Les fragments de mémoire déterminent quelles âmes peuvent être atteintes et quelles questions se posent, chaque objet révélant des vérités différentes. Les réponses des âmes peuvent être fragmentées ou cryptiques, cachant parfois des indices pour l’exploration ou des clés pour le cœur de l’histoire.

Le jeu impose une mécanique narrative implacable : une seule âme peut rester dans le corps. Plus le joueur progresse dans le labyrinthe, plus les décisions deviennent lourdes de conséquences. Le joueur doit choisir quelle âme préserver et laquelle effacer, tout en acceptant les conséquences de ses choix. Le trailer officiel, présenté lors du The MIX Summer Games Showcase 2026, met en lumière cette mécanique de dialogue avec les âmes et offre un aperçu plus approfondi de l’univers mystérieux et de la narration psychologique du jeu.

À travers les conversations avec chaque âme, le joueur doit déterminer laquelle est réelle et laquelle doit être effacée. Chaque âme possède sa propre personnalité, ses souvenirs et ses émotions, et chacune affirme être la véritable propriétaire du corps. Dans un contexte de vérités conflictuelles, le joueur doit découvrir qui est la véritable propriétaire du corps. Le jeu interroge : le choix fait était-il vraiment le bon ? L’âme qui reste à la fin est déterminée par la décision du joueur, et celui-ci sera le seul témoin des conséquences.